Muzică live la Bastion: Feli şi SoundsOfOm by Ursu, în weekend. Programul concertelor din luna mai

Timișenii sunt invitați să se bucure de noi concerte live la „Bastion by Merlin”, inițiativa care transformă Bastionul Theresia din Timișoara într-un reper cultural și un spațiu de întâlnire al comunității.

După două weekend-uri pline de energie și emoție în aprilie, luna mai aduce pe scena Bastionului deopotrivă artiști consacrați și trupe în plină ascensiune, într-un mix sonor divers și atractiv pentru toate gusturile muzicale. Vor fi acorduri de pop, jazz, indie și alternative, toate într-un decor istoric emblematic.

Feli, una dintre cele mai iubite voci ale României, va deschide seria concertelor din luna mai, urmată de proiectul inedit SoundsOfOm by Ursu, care îmbină instrumente tradiționale din diverse culturi cu influențe moderne.

Programul complet al concertelor din luna mai:

3 mai – Feli

4 mai – SoundsOfOm by Ursu

10 mai – The Other You

11 mai – Stringray

17 mai – RaviHazard

18 mai – Titi DRAGOMIR & Vest Phoenix Cover

24 mai – JazzyBIT

25 mai – The Bandits

31 mai – Choarda Liberă

Accesul la concerte este gratuit. Bastion By Merlin este o serie de evenimente finanțată de Consiliul Județean Timiș și implementată de Teatrul Merlin, cu scopul de a revitaliza Bastionul Theresia din Timișoara.