Museum of the Moon a ajuns la Timișoara

După ce a fascinat publicul din Cluj-Napoca și din Iași, Museum of the Moon ajunge în Timișoara, în parcul din ansamblul mixt Iulius Town, din 1 aprilie. Pentru fiecare trecător Luna va spune o altă poveste și va aduce cea mai personală și apropiată întâlnire cu fabulosul corp ceresc.

Creația artistului britanic Luke Jerram este o reprezentare a Lunii după imagini NASA, creată la scară de 1:500,000, ceea ce înseamnă că fiecărui centimetru din instalație, îi corespund 5 km din suprafața lunii. Astfel, ea ne va oferi șansa de a vedea acest minunat corp ceresc, așa cum numai din spațiu mai poate fi văzut.

„Inspirația pentru această lucrare a venit în Bristol, acolo unde se înregistrează al doilea cel mai înalt interval de maree din lume, cu un decalaj de 13 metri. Trecând în fiecare zi în zonă și observând această diferență uriașă, a venit și ideea artistică. Este o oportunitate pentru curioși de a vedea Luna îndeaproape, cu fiecare detaliu, cu fiecare crater.”, spune Luke Jerram, artistul care a conceput instalația.

Oriunde este expusă, Luna întoarce priviri, scrie povești și generează emoții. Instalația de lumină a ajuns în locuri spectaculoase din lume și a creat magie în biserici, muzee, parcuri sau chiar clădiri de birouri. Ea aduce mai aproape de noi un simbol puternic, Luna fiind dintotdeauna o sursă de inspirație pentru întreaga omenire și simbolul care creează legături indestructibile.

„Lumina este o sursă fascinantă de inspirație, dar și un liant care ne îndeamnă la reconectare. De data aceasta ne vom îndrepta privirile către spectaculoasa lună. Este o lucrare artistică ce stârnește întrebări, dă startul unor discuții relevante și chiar schimbă retorici. Ne bucurăm să ducem povestea mai departe și să ne reîntâlnim cu publicul timișorean” – spune Andi Daiszler, inițiatorul proiectului Lights On România.

Evenimentul este organizat de Lights On România, prin Asociația Daisler, în parteneriat cu Iulius Town Timișoara.

„Grădinile sunt inima ansamblurilor mixte marca IULIUS, locuri care coagulează comunitatea locală şi sunt <<scene>> artistice şi culturale pentru evenimente creative inedite. Seria de expoziţii dedicate corpurilor cereşti ale artistului Luke Jerram, organizată de Asociaţia Daisler, este un astfel de exemplu şi ne bucurăm că, odată cu evenimentul din Iulius Gardens, suntem la a patra colaborare de acest gen în proiectele noastre din ţară.

Publicul numeros şi reacţiile pozitive, de anul trecut, ale timişorenilor, care au avut ocazia de a admira de aproape frumuseţea detaliilor planetei Pământ, ne-au încurajat să repetăm experienţa, astfel că, la început de aprilie, au oportunitatea să vadă Luna, misterioasa <<regină a nopţii>> în toată splendoarea ei”, a declarat Roxana Cruceanu, Group Event Manager IULIUS.

Museum of the Moon rămâne în Iulius Town Timișoara timp de 10 zile, până pe 10 aprilie. Lucrarea a fost până acum expusă în peste 40 de țări și a fost vizitată de mai mult de trei milioane de oameni.

În 2021, timişorenii au admirat, în Iulius Gardens, o altă instalaţie spectaculoasă de lumini a artistului britanic Luke Jerram: Planeta Pământ întruchipată în Gaia. Seria de expoziții „The Works of Luke Jerram”a fost prezentă, anul trecut, în alte două proiecte ale companiei IULIUS: „Museum of the Moon” a fost expus în ansamblul mixt Palas Iași, iar planeta Marte, în Iulius Parc din proximitatea Iulius Mall Cluj-Napoca.

Partener logistic Mercedes Benz by ATP Motors.

Despre Luke Jerram

Luke Jerram e un artist multidisciplinar din Bristol, Marea Britanie. Creațiile sale includ sculpturi, instalații și proiecte artistice live. Cariera sa de peste 20 de ani l-a dus peste tot în lume, având proiecte pe aproape toate continentele și expunând în cele mai mari centre urbane ale planetei. În 2019 a fost numit Fellow al Royal Astronomical Society din Marea Britanie, pentru contribuțiile aduse domeniului și promovării acestuia.

Despre Lights On:

Lights On este un festival de instalații de lumină lansat de Asociația Daisler la Cluj-Napoca în 2018. Evenimentul a reușit rapid să-și atragă fani din toate rândurile pentru că promovează o nouă nișă a artelor vizuale în spații publice, activări urbane dintre cele mai inedite, dar și colaborări fascinante intersectoriale.

Lights On face parte din rețeaua ILO (International Lights festival Organisation), fiind înfrățit cu evenimente majore de la nivel internațional, precum festivalurile de lumină Canary Wharf Winter Lights sau Glow Eindhoven dar și Fete des Lumiere, cel mai mare festival de lumină al lumii.

Festivalul este organizat și creat de Asociația Daisler din Cluj-Napoca, o organizație non-profit care are ca scop facilitarea proceselor de activare, reactivare și transformare urbană prin inițiative culturale creative inedite.