Mii de credincioși, pe „Drumul Crucii” la Mănăstirea Hodoş-Bodrog

La Mănăstirea Hodoș-Bodrog, una dintre cele mai vechi așezăminte monahale din țara noastră, marele praznic al Adormirii Maicii Domnului are o însemnătate cu totul specială, fiind sărbătorit, în fiecare an pe 15 august, și Hramul acestui lăcaș de cult.

Încă din ajunul marii sărbători, mii de credincioși din vestul țării și-au îndreptat pașii spre mănăstire, pentru a se ruga la Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului cu Pruncul, pentru a lua parte la Procesiunea „Drumul Crucii” dar și pentru a fi prezenți, în zi de mare sărbătoare, la Sfânta Liturghie Arhierească. Și nu puțini au fost cei care au rămas peste noapte în curtea mănăstirii, uniți în gând de rugăciune către Maica Domnului.

Făcut după modelul Patriarhiei Ortodoxe de la Ierusalim, „Drumul Crucii” reprezintă calea pe care Iisus Hristos a mers cu Crucea în spate, urcând Dealul Golgotei.

Tradiția parcurgerii lui la Sfânta Mănăstire Hodoş-Bodrog datează din anul 1925, de pe vremea episcopului Grigore Comșa, rânduiala constând pe atunci doar din meditaţii.

Din anul 2000, procesiunea se face pe drumul de la mănăstire spre satul Bodrogu Nou, drum pe care au fost amplasate 14 cruci, fiecare având câte o icoană cu una dintre cele 14 opriri, conform mărturiilor Sfintei Scripturi și ale Sfintei Tradiții, și anume: prima oprire: interogatoriul și condamnarea la moarte; a doua oprire: arcada ,,Ecce Homo”, unde Iisus a luat crucea; a treia oprire: Prima cădere a lui Iisus sub povara Crucii; a patra oprire: întâlnirea lui Iisus cu Mama Sa; a cincea oprire: întâlnirea cu Simon din Cirene; a șasea oprire: întâlnirea dintre Iisus și Veronica; a șaptea oprire: Drumul Crucii întretăiat de Cardo Maximus; a opta oprire: a doua cădere a lui Iisus sub povara Crucii; a noua oprire: a treia cădere a lui Iisus sub povara Crucii; a zecea oprire: dezbrăcarea lui Iisus de hainele Sale; a unsprezecea oprire: pironirea pe Cruce; a doisprezecea oprire: Răstignirea și Moartea lui Iisus; a treisprezecea oprire: coborârea de pe Cruce; cea de-a paisprezecea oprire: mormântul și locul Învierii lui Hristos.

„Drumul Crucii” durează aproximativ trei ore, iar pelerinii au de parcurs aproximativ patru kilometri.

Pe „Drumul Crucii” de la Hodoș-Bodrog au pornit, și acest an, foarte mulți credincioși. Tineri, bătrâni, însoțiți de rude, vecini ori prieteni, oamenii au parcurs cu bucurie acest drum special, rugându-se, cântând, ascultând pasaje din Sfânta Scriptură și cuvintele de învățătură rostite de preoți.

Rugăciunile lor, gândurile cele mai lăuntrice, durerile și speranțele, bucuriile, toate s-au ridicat la Cer adresate Maicii Domnului, știind că ea este, pentru noi toți, Mijlocitoare înaintea iubitului ei Fiu. Și fiecare a purtat în suflet convingerea, lăuntrică și fermă, că Maria îi va ajuta.

Aflată la 15 kilometri distanță de Arad, pe cursul inferior al Mureșului, Mănăstirea Hodoş-Bodrog este una dintre cele mai vechi aşezăminte monahale din ţara noastră. După o veche tradiţie locală, se spune că mănăstirea ar fi o ctitorie a credincioşilor din împrejurimi.

Tradiţia mărturiseşte că un taur din turma unui pastor a scos la iveală dintr-o movilă de pământ Icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului cu Pruncul Iisus, iar pe locul unde s-a descoperit icoana a luat fiinţă Mănăstirea. Pentru a confirma datele tradiţiei, se mai păstrează şi astăzi, în biserica mănăstirii, capul taurului care a descoperit icoana, precum şi Icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului.

Prima atestare documentară despre existenţa mănăstirii o avem din anul 1177, iar informaţiile unor istorici locali vorbesc despre existenţa unor „călugări greci” (ortodocşi), la Hodoş-Bodrog, încă din secolul al XI-lea. Alte atestări avem în diferite documente din anii: 1213, 1233, 1278, 1293, cu unele derivaţii ale denumirii de Hodoş. În anul 1446 se generalizează denumirea de Bodrog, iar din anul 1784 apar amândouă împreună: Hodoş-Bodrog.

Actuala biserică datează din a doua jumătate a secolului XIV, fiind construită în stil bizantin, din piatră şi cărămidă românească. În interior este împodobită cu lucrări „a fresco” din anul 1658, ale pictorului Nicodim Diaconul.

Și în localitatea Bodrogu Nou a fost sărbătoare, ruga adunând laolaltă sute de localnici dar și de oameni din împrejurimi, care au petrecut până dincolo de miezul nopții.