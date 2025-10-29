Mihaela Cambei, triplă campioană europeană la tineret

La Campionatele Europene de haltere pentru tineret de la Durres, în Albania, Mihaela Cambei a câșigat trei medalii de aur, la categoria 53 de kilograme. Cambei a ridicat la smuls 95 de kilograme, iar la aruncat 110.

Totalul, 205 kilograme, identic cu cel care i-a adus medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Paris.

A fost a doua competiție majoră pentru Cambei, la noua categorie olimpică de 53 de kilograme. În același timp, a fost ultimul concurs pentru ea la tineret.

Foto: Agenția Națională pentru Sport/Facebook

