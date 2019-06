Mesaj emoţionant postat pe Facebook de soţia poliţistului ucis în misiune: „Tati nu răspunde la telefon”

Soţia poliţistului Cristian Amariei, ucis în misiune, în timp ce încerca să îl captureze pe Ionel Marcel Lepa, urmărit naţional şi internaţional, a postat un mesaj foarte emoţionant pe Facebook.

Femeia a distribuit o postare din grupul de Facebook al Sindicatului Naţional al Polițiștilor Timiș.

În doliu după moartea soţului său, poliţistul Cristian Amariei ucis de Ionel Lepa, un infractor periculos, femeia a postat un mesaj emoţionant, în care îndeamnă la o schimbare în interiorul sistemului.

“Ce-i cu lumea asta? Nimeni nu mai raspunde la telefon? Nici tata nu mai raspunde.” – acestea sunt vorbele din seara asta a celui mic , care in 2 iunie a ramas fara tata! Sper ca toti cei care au curajul sa planga doar pe facebook si doar in fata camerelor, sa isi aminteasca aceste vorbe in fiecare seara cand pun capul pe perna, fara a face ceva in legatura cu sistemul!”, a postat femeia.

Poliţistul Cristian Amariei, în vârstă de 43 de ani, din judeţul Timiş, a fost împuşcat mortal, în 2 iunie, în timp ce încerca să îl captureze pe Ionel Marcel Lepa, urmărit naţional şi internaţional. Bărbatul era căutat după ce fusese condamnat pentru tâlhărie.

Lepa s-a spânzurat în arest preventiv

Lepa a fost prins în noaptea de 3 spre 4 iunie, în localitatea Remetea Mare. Arma cu care a fost ucis poliţistul a fost găsită asupra lui Lepa. El avea la brâu atât pistolul, cât şi o borsetă cu gloanţe.

Luni dimineaţă, Lepa s-a sinucis în Penitenciarul Timişoara, fiind găsit spânzurat. Cauzele producerii decesului sunt cercetate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara, scrie observator.tv.