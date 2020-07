Medicul Alexandru Rafila despre noul an școlar: 15 elevi într-o clasă, bănci distanțate, pauze decalate. Doar profesorii vor purta mască în clasă

Medicul Alexandru Rafila, reprezentantul României la Organizaţia Mondială a Sănătăţii, a declarat vineri seara că între măsurile care se vor lua în noul an școlar, pentru a se evita infectarea cu COVID-19, vor fi limitarea numărului de elevi dintr-o clasă, distanțarea băncilor și pauze decalate pentru elevii din clasele diferite.

De asemenea, el a precizat că profesorii vor purta obligatoriu mască.

”Cred că o clasă ar trebui să aibă 15 elevi. Băncile sau mesele la care sunt aşezaţi aceşti elevi ar trebui să fie undeva la 1,5 metri una de cealaltă. Cred că este important să limităm, cât este posibil, interacţiunea copiilor din clase diferite, pentru că dacă apare într-o clasă un caz, să nu mai avem niciun fel de problemă. Copiii pot să iasă din clasă, dar să găsim o soluţie de decalare a pauzelor şi lucrul acesta cred că este perfect posibil, nu este o problemă. (…) Şcolile care au un număr mic de elevi şi pot să respecte aceste condiţii, pot să îşi desfăşoare programul normal fără niciun alt fel de probleme. Sigur, cadrele didactice trebuie să poartă mască. Copiii permanent sau doar în pauză. Bineînţeles triajul epidemiologic la intrarea în şcoală”, a declarat Alexandru Rafila la Digi24.

El a mai spus că pentru școlile care au clase cu mulți elevi va exista și varianta cursurilor online, însă se va găsi o soluție ca aceștia să ”fie cât mai aproape de viaţa lor şcolară reală care presupune şi interacţiunea cu ceilalţi copii” și să nu fie transformați ”în nişte cititori de tablete”.

”Evident este varianta să ai învăţământ online, o săptămână sau 2-3 zile, cu prezenţa în şcoală sau există alte şcoli care îşi pot prelungi programul şi pot separa elevii. În orice caz, aceste clase mari cu 30 – 35 – 40 de elevi, cu siguranţă nu vor putea funcţiona în această structură. Aceşti copii trebuie să fie cât mai aproape de viaţa lor şcolară reală care presupune şi interacţiunea cu ceilalţi copii, adică să nu încercăm să îi transformăm în nişte cititori de tablete. Ei trebuie să interacţioneze unul cu celălalt. O să mai limităm, nu o să interacţioneze cu colegii din alt an, spre exemplu, dar copiii din aceeaşi clasă trebuie să fie colegi, să discute unul cu celălalt”, a explicat medicul.

Potrivit acestuia, pregătirile pentru noul an școlar trebuie făcute încă de pe acum, iar fiecare școală ar trebui să primească mai multe variante de măsuri, din care să adopte una, în funcție de specificul claselor.

”Trebuie măsuri flexibile, nu există două şcoli la fel. Riscul epidemiologic nu e similar. Am şcoli unde am 15 elevi într-o clasă, am şcoli unde am 40 de elevi într-o clasă. Deci fiecare şcoală ar trebui să poată să îşi organizeze un program de învăţământ care să fie corelat cu posibilităţile şi cu evaluarea de riscuri din şcoala respectivă. Ar trebui să le dăm două – trei – patru variante, iar una dintre ele să fie adoptată de o anumită şcoală”, a mai declarat Alexandru Rafilala Digi24.

FOTO: arhiva

alba24