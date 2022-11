Maşini vandalizate în zona Dacia din Timişoara. Revoltă pe reţelele de socializare

Mai multe maşini parcate au fost vandalizate, de joi seară şi până la orele dimineţii de vineri, în zona Dacia din Timişoara.

Proprietarii şi-au găsit autoturismele fie cu oglinzile rupte ori sparte, fie zgâriate.

Potrivit postărilor păgubiţilor – pe bună dreptate, extrem de revoltaţi -, de pe grupul de Facebook INFO TRAFIC Timişoara, maşinile erau parcate pe strada Amforei şi în zona adiacentă.

„Eu am parcat pe strada Amforei si aseara am vrut sa plec cu masina dar oglinda era rupta 😥.

Am vorbit cu mai multi vecini din zona si se pare ca sunt o multime de masini cu oglinzile rupte„, a comentat o păgubită.

„Camere poate sunt în zona – trist dar se pare ca e greu de stăpânit situația privind buna conviețuire…. beții,droguri,violenta care au luat amploare ….„, a scris o timişoreancă.

„Daca ati vazut cati boschetari dorm in zona, cati betivi si oameni fara adapost, nu e de mirare ca se intampla„, a răspuns alta.

Oamenii cer vigilenţă şi fermitate din partea poliţiei, care ar trebui să acţioneze mai mult în scop preventiv, nu doar să dea amenzi pentru parcare…

Foto: Facebook / INFO TRAFIC Timişoara