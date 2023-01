Marius Sadoveac, SCM Politehnica Timișoara: „Vom face mai multe puncte decât în toamnă”. Teste tari cu Metaloplastika Šabac şi Potaissa Turda

Marius Sadoveac: „Vom face mai multe puncte decât în toamnă”. Teste tari cu Metaloplastika Šabac şi Potaissa Turda

În ziua reunirii, handbaliştii de la SCM Politehnica Timișoara au făcut primul antrenament la sala de forță, iar a doua sesiune de pregătire a fost susţinută la sala „Constantin Jude”.

Lotul este neschimbat. Alb-violeţii vor avea la dispoziție 25 de zile pentru a pregăti jumătatea secundă a sezonului.

„Partea a doua va fi cu siguranță mai bună decât prima jumătate. Eu am ambiția să facem mai multe puncte decât cele adunate în sezonul de toamnă și cu gândul acesta am venit la reunire. Sărbătorile de iarnă le-am petrecut, ca de obicei, în familie. Am plecat puţin la munte și ne-am reîncărcat bateriile”, a declarat Marius Sadoveac.

Conducerea clubului timişorean a mai parafat două meciuri de verificare, ambele cu Metaloplastika Šabac, în deplasare, în zilele de 20 și 21 ianuarie. Fostă câștigătoare a Cupei Campionilor Europeni, Metaloplastika este în momentul de faţă una dintre protagonistele primei ligi a Serbiei. Echipa din Sabac a fost lider, însă a pierdut ultimul meci din 2022, 27-28 în deplasare cu Vojvodina Novi Sad, care a trecut pe primul loc, cu 24 de puncte, lăsând Metaloplastika pe poziția a treia, cu 22 de puncte acumulate în 13 etape.

Celelalte două partide din intersezon se vor juca în 27 și 28 ianuarie, pe terenul formaţiei Potaissa Turda.

„M-am acomodat foarte bine la SCM Poli, colegii sunt foarte de treabă, primitori și sper să facem un retur reușit și să acumulăm cât mai multe puncte. Îmi doresc să ajut echipa, să marchez cât mai mult, să urcăm în clasament”, a spus interul Benjamin Szabo, venit de la CSM Oradea în vara anului trecut.

SCM Politehnica Timișoara va disputa primul meci oficial al anului în data de 3 februarie, la sala „Constantin Jude”, cu Dinamo București, în etapa a 16-a a Ligii Naționale de handbal masculin.