Marius Budăi , ministrul muncii, la Timișoara: „Va fi adoptată noua lege a pensiilor”

Ministrul muncii, Marius Budăi, a anunțat că noua lege a pensiilor și asigurărilor sociale va fi adoptată până la sfârșitul acestui an, cel mai târziu în primul trimestru din 2023.

”În momentul în care am intrat la guvernare, am avut câteva linii roșii sub care nu am vrut să trecem. Una dintre acestea a fost pachetul social implementat în ianuarie, iar cea de-a doua este legea salarizării și cea a pensiilor.

Am scris foarte clar în programul de guvernare că nu renunțăm la Legea 127.

Tot mai mulți directori de case județene de pensii îmi cer să nu renunț la această lege, care nu este o lege a PSD.

Este o lege făcută de noi, gândită în primă fază de noi, dar e făcută cu specialiști din fiecare casă județeană”, a declarat Marius Budăi.

El a adăugat că fosta guvernare a alocat numai pentru consultanță suma de patru milioane de euro, însă aceasta a fost redusă acum la 1,5 milioane de euro.