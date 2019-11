Managerul Spitalului Județean Timișoara, executat pe WhatsApp

Agitație mare, marți dimineață, în Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara (SCJUT): printre medicii de-acolo a început să circule pe WhatsApp un document și nu unul oarecare, ci chiar ordinul noului ministru al sănătății, Victor Costache, prin care acesta îl înlocuia pe managerul interimar al spitalului, Marius Craina, cu tânărul cercetător Raul Florian Petrișor Pătrașcu (30 de ani), trecut, în primăvara acestui an, de la PLUS, unde a stat doar câteva zile, la PNL.

Ordinul fără dată și număr de înregistrare al ministrului sănătății

Foarte interesant este faptul că ordinul ministrului Costache care a început să circule prin spital nu are număr de înregistrare, dar poartă ștampila și semnătura ministrului…

Cum a ajuns, așadar, acest ordin să fie distribuit prin spital? Simplu: șeful Clinicii de Chirurgie Vasculară, Mihai Ionac (fost manager al SCJUT și adversar declarat al lui Marius Craina), l-a postat pe grupul de WhatsApp al secției sale, iar de-acolo și până să ajungă o poză „virală” n-a mai fost decât un pas. Nu știm exact cine i-a furnizat documentul profesorului Ionac, știm doar că dumnealui și ministrul Victor Costache se cunosc, Ionac fiind chirurg vascular, iar Costache – chirurg cardiovascular.

În documentul respectiv scrie că, „începând cu data prezentului ordin (n.r. – care, la ora difuzării lui prin spital, nu avea… dată), Raul Florian Petrișor Pătrașcu se numește în funcția de manager interimar al Spitalului Clinic Județean de Urgență <<Pius Brânzeu>> Timișoara până la revocarea unilaterală din funcție, dar nu mai mult de 6 luni”, iar salariul de bază lunar pe care-l va încasa va fi de 18.409 lei.

Conform descrierii postate pe site-ul Platformei 100 România, „Raul este absolvent al Universității Yale cu diplomă de licență în chimie și al Universității de Vest din Timișoara, cu diplomă de master în fizică.

Raul Pătrașcu

În timpul facultății, a fost preocupat de cercetarea medicală privind cancerul, colaborând cu specialiști importanți din centre de cercetare și spitale precum Johns Hopkins și Yale-New Haven Hospital. După absolvire, a fost consultant pentru fondul de investiții al firmei de consultanță McKinsey & Company. De asemenea, a oferit servicii de consultanță ONG-urilor și entităților corporative, cum ar fi The Journal of Young Investigators, Laboratorium sau Asociația Salvați Copiii. De asemenea, Raul a fost consilier de stat în domeniul politicilor de sănătate la Cancelaria Primului Ministru Dacian Cioloș. În prezent, Raul face parte din echipa de cercetare a noului Centrul de Medicină Genomică de la Universitatea de Medicină și Farmacie <<Victor Babeș>> din Timișoara”.

Marius Craina

La rândul său, Marius Craina va reveni la profesia de bază, cea de medic ginecolog, dumnealui declarându-ne: „Mă duc frumos la <<Bega>>, de unde am venit înainte, că doar era clar că n-o să stau manager până la pensie. Mă duc să-mi văd de treabă, de meserie, slavă Domnului, am avut și am de lucru suficient, cred că pacientele mele vor fi cele mai fericite de pe planetă că medicul revine acolo unde îi e locul”.