Lucrări la rețele, Aquatim întrerupe marți furnizarea apei reci pe străzile Iancu Văcărescu, Intrarea Lungă și Bulevardul 16 Decembrie 1989.

Marți, 21 octombrie, între orele 9-17, la intersecția Bulevardului 16 Decembrie 1989 cu strada Iancu Văcărescu se va executa o conectare de conducte.

Lucrările fac parte din „CL 13 – Execuție rețele de apă și canalizare Timișoara Sud – Lot 1”, iar pe durata lor se va întrerupe furnizarea apei pe străzile Bulevardul 16 Decembrie 1989, Iancu Văcărescu și Intrarea Lungă.

„La reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete să curgă apă tulbure.

Deoarece această perturbare va fi de scurtă durată, recomandăm clienților să nu folosească apa în scopuri menajere, până la limpezirea completă.

Rugăm, de asemenea, consumatorii să ia măsuri de stocare a unor cantități de apă care să le acopere necesarul pe perioada anunțată”, transmit reprezentanții companiei.