Un tânăr şi-a ucis mama... A fost arestat preventiv

Un tânăr de 25 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce și-a ucis mama, aplicându-i mai multe lovituri de cuțit în zona gâtului.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, tânărul de 25 de ani este cercetat pentru omor în modalitatea violenței în familie.

Vineri, în timp ce se aflau în bucătăria locuinței din comuna Peregu Mare (judeţul Arad), între inculpat și mama sa a apărut un conflict spontan generat de neînțelegeri mai vechi.

Tânărul i-a aplicat mamei sale mai multe lovituri de cuțit în zona gâtului, aceasta căzând la pământ, iar ulterior a murit.

Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Arad a decis arestarea preventivă a tânărului pentru 30 de zile, conform Mediafax.

Cercetările în acest caz continuă.