Într-un birou din sediul IGP, sângerosul narcotraficant predat Franței le-a propus polițiștilor români 1.000.000 de euro cash ca să-l elibereze. Negocierile cu fugarul poreclit „Musca” s-au purtat pe „Google translate” și au fost înregistrate cu o cameră-spion.

Procurorul șef al Parchetului din Paris a mulțumit, săptămâna trecută, autorităților judiciare de la București pentru buna cooperare în cazul infractorului evadat dintr-o închisoare franceză și care a fost prins în România. Mediafax vă prezintă în exclusivitate detalii despre capturarea acestuia, dar și cum și-a negociat libertatea, în arestul Poliției, în schimbul unui milion de euro cash.

Procurorul general Alex Florența s-a întâlnit miercuea trecută, la București, cu omoloaga sa de la Paris, Laure Beccuau, și, printre alte discuții, aceasta a ținut să amintească de cazul lui Mohamed Amra, considerat cel mai căutat fugar francez.

Poreclit ”La Mouche” (”Musca”), Mohamed Amra era închis în Franța pentru trafic de droguri și arme. Sprijinit însă de mafia albaneză, el a evadat, pe 14 mai 2024, dintr-o dubă care transporta deținuți. În ziua respectivă, complicii săi au împușcat mortal doi gardieni și au rănit alți trei. Ulterior, Amra s-a refugiat în România și a închiriat o locuință, în orașul Voluntari, pe numele unui acolit albanez.

Francezul a fost însă identificat și arestat. Surse judiciare au mărturisit, în exclusivitate pentru Mediafax, cum a încercat ”Musca” să-și recapete libertatea pentru care a fost dispus să plătească… 1.000.000 de euro cash.

După ce a fugit din Franța, infractorul s-a ascuns, așadar, la București. Aici, și-a schimbat înfățișarea pentru a nu fi recunoscut, dar, cu toate acestea, a fost prins în apropierea mall-ul Promenada din Capitală, pe 22 februarie 2025, în jurul orei 17.00. Era filat de 48 de ore, după ce polițiștii francezi primiseră informații cu privire la locul în care se ascunde.

La București, capturarea lui Amra a fost plănuită milimetric, iar polițiștii l-au reținut în momentul în care urma să intre într-un cabinet de chirurgie plastică pentru o intervenție menită să-i schimbe înfățișarea.

Căutat de nouă luni prin Europa pentru crime, trafic de arme și trafic de droguri, infractorul n-a opus rezistență când i s-a cerut să se legitimeze. Și-a declinat identitatea, dar a venit către polițiștii români cu o propunere șocantă: un milion de euro cash dacă îl lasă liber! Sau două milioane plătiți în criptomonedă.

”După ce l-au reținut, polițiștii l-au dus pe Amra la sediul IGPR. Acolo, într-una dintre încăperi, el a început să-și negocieze libertatea. Le-a spus agenților în limba franceză că e dispus să plătească un milion de euro cash sau două milioane în Etherium, dacă îl scapă. Dar a pus două condiții: prima, să discute cu un șef, iar, a doua, banii să fie virați abia după ce stabilesc toate detaliile privitoare la eliberarea lui.

Polițiștii au intrat în jocul infractorului și l-au întrebat dacă are banii la dispoziție, în apartamentul pe care l-a închiriat în Voluntari. Amra le-a zis că acolo este doar o sumă mică de bani, dar că poate să sune câțiva prieteni ca să facă rost. A început să dea telefoane, însă nu i-a răspuns nimeni. Toate discuțiile s-au purtat în franceză, pe Google translate. Amra avea instalată aplicația de traducere pe telefonul lui și așa au negociat”, ne-au mărturisit, în exclusivitate, sursele Mediafax.

Agenții s-au folosit de o cameră-spion, ascunsă, și au înregistrat audio-video întreaga discuție purtată până aproape de ora 02.00. Când a înțeles că polițiștii i-au întins o capcană și că îl vor denunța pentru tentativă de dare de mită, francezul i-a rugat să-i recomande un avocat. ”La un moment dat, după ce au vorbit cinci-șase ore, Amra s-a prins că agenții nu căutau decât să-i probeze tentativa de mituire și a renunțat. Le-a spus că nu-și mai dorește decât să-l pună în legătură cu cel mai bun avocat din România, unul care cunoaște judecători și procurori”, au adăugat sursele Mediafax.

De fapt, totul a fost o strategie din partea polițiștilor ca să-l pună sub acuzare pentru tentativă de mituire, astfel încât să poată fi reținut legal până când o instanță se pronunță cu privire la extrădare. Ceea ce s-a și întâmplat ulterior. Amra a fost trimis în Franța și, pe lângă faptele de care este acuzat acolo, i s-a deschis un dosar penal și la DNA pentru dare de mită.

În prezent, ”La Mouche” se află în închisoarea de maximă securitate Condé-sur-Sarthe, un loc populat de cei mai periculoși condamnați din Franța.

Acolo și-au ispășit pedepsele sau încă mai sunt deținuți Youssouf Fofana, liderul clanului responsabil de asasinarea lui Ilan Halimi, Christophe Khider, un criminal faimos cu mai multe tentative de evadare, inclusiv una care a implicat luarea de ostatici, dar și Tony Meilhon, ucigașul Laetitiei Perrais în 2011, ori teroristul algerian Smaïn Aït Ali Belkacem, vinovat pentru atentatele cu bombă comise în 1995 și soldate cu moartea a opt persoane.

Sursa foto: France 24