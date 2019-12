Licitaţie vânzare cotă-parte dintr-un apartament în Timişoara

Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin Directia generala executari silite cazuri speciale – Serviciul executari silite cazuri speciale regional Timisoara, organizeaza in data de 14.01.2020, ora 14:00, a II a LICITATIE (a doua licitație) pentru vanzarea urmatorului bun imobil:

– Cota de 1/5 din apartament in suprafata utila de 68,55 mp, compus din 4 camere inscris in C.F. nr. 401024-C1-U4 Timisoara, situat în Mun. Timisoara, str. Godeanu (Martir Gabriela Tako), nr. 2, sc. B, et. 2, ap. 5

Pretul de vanzare la a doua licitație este de 51.091 lei.

Licitatia se va desfasura la sediul nostru D.G.E.S.C.S. – Directia Operativa de Executare Silita – Serviciul executari silite cazuri speciale regional Timisoara din Mun. Timisoara, Str. Gheorghe Lazar nr. 9 B, cam. 613, jud. Timis.

Pentru informaţii suplimentare ( conditii participare, depunere oferta ) vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numerele de telefon 0256200178 / 0732007532. Anuntul integral se afla postat pe www.anaf.ro, sectiunea Anunturi – valorificari prin licitatie a bunurilor sechestrate – Timisoara Executari silite cazuri speciale.

