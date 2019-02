Secţia pentru procurori a CSM a respins, marţi, plângerea prealabilă formulată de fosta şefă DNA, Laura Codruţa Kovesi, faţă de refuzul de a i se recunoaşte gradul profesional corespunzător pentru Parchetul General, decizia fiind anunţată cu puţin timp înainte ca fosta şefă DNA să fie audiată în Comisia LIBE şi cea de control bugetar din Parlamentul European, pentru postul de procuror-şef european, potrivit stiripesurse.ro.

Maria Grapini a acuzat-o pe Kovesi, la audiere, că minte când spune că deține rangul de procuror de grad înalt, care i-ar fi permis să participa la cursa de procuror șef al Parchetului European.

Kovesi a precizat, marţi seară, în cadrul audierii pentru funcţia de procuror-şef european, că ea nu ştie nimic despre decizia CSM.

Codruţa Kovesi a declarat, în cadrul audierii pentru funcţia de procuror-şef european, întrebată fiind de europarlamentarul Maria Grapini ce spune de capacitatea sa de management faptul că a fost revocată din funcţie, că decizia de revocare a fost luată de CCR şi n-a avut posibilitatea de apărare.

Laura Codruţa Kovesi a mai spus că revocarea din funcţie a fost urmare a unui proces din care nu a făcut parte, motiv pentru care s-a adresat CEDO.

”În ceea ce priveşte revocarea din funcţia de procuror şef, menţionez că aceasta a venit ca urmare a unei decizii a Curţii Constituţionale, în care eu nu am fost parte în proces. CCR a judecat un conflict între preşedintele României şi Guvernul României şi ministrul Justiţiei. Nu am fost citată în această procedură, nu am avut posibilitatea de a mă apăra şi nu am avut posibilitatea de a face un recurs. Din acest motiv, am trimis o plângere la CEDO, care a trecut de filtru şi urmează să vedem ce decizie se va lua. Menţionez că plângerea vizează chestiuni de principiu, dacă procurorii în România mai sunt independenţi şi dacă atunci când revoci un procuror şef din funcţia de conducere acest lucru se poate face de Curtea Constituţională.

Fosta şefă DNA a fost acuzată de europarlamentarul Maria Grapini de minciună.

”Pentru că aţi răspuns inexact, să nu spun că aţi minţit, CSM v-a dat astăzi un răspuns la contestaţia făcută că nu vi s-a refuzat gradul de Parchet General. Cum răspudeţi la acest lucru şi dacă aţi fost pusă sau nu sub acuzaţie pentru abuz în serviciu şi mărturie mincinoasă.? Cum ne garantaţi un management profesionist, pentru că aţi fost demisă constituţional şi nu politic din funcţia de şefă DNA?”, a întrebat-o Maria Grapini pe Kovesi.

”În ceea ce priveşte gradul profesional, nu sunt la curent cu ce a făcut CSM, pot doar să spun – condiţia prevăzută de lege nu are nicio legătură cu gradul profesional. În situaţii similare, cei doi adjuncţi care au fost ai procurorului general, precum şi alţi colegi care au fost în subordinea mea au primit gradul profesional printr-o decizie CSM sau printr-o decizie judecătorească. Sunt primul procuror căruia i s-a refuzat aceeaşi cerere, deşi în alte şapte cazuri, CSM a decis să se acorde acest drept sau în alte hotărâri judecătoreşti s-a decis acest lucru. Repet, nu e o condiţie prevăzută de lege şi ca dovadă am fost numită şef al DNA şi procuror general fără a avea acest grad profesional”, a spus Laura Codruţa Kovesi.

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a respins, marţi, pentru a doua oară, cererea fostului procuror-şef DNA de recunoaştere a gradului profesional aferent Parchetului General, potrivit mediafax.ro.

Val de comentarii negative împotriva europarlamentarului

Maria Grapini are parte de un val de comentarii negative pe pagina oficială de Facebook, după ce în timpul audierilor pentru funcția de procuror-șef european a căutat să o pună în dificultate pe Laura Codruța Kovesi și i-a adresat acesteia mai multe întrebări tendențioase.

”Nu vă meritați votul meu, nu pot să-l retrag”, scrie un vizitator al paginii sale, care-și continuă comentariul într-o notă mult mai dură.

”Felicitări pentru prestația din Parlamentul European, previzibilă de altfel. Am putut să vedem din nou ce **** sunteți”, sună un alt mesaj.

”Cred că după prestația de azi dna Grapini merită un pictorial în Q Magazine”, comentează, ironic, altcineva, făcând aluzie la un articol în care Viorica Dăncilă fusese portretizată asemeni președintelui SUA din serialul House of Cards, conform europafm.ro.