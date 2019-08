La Sânmartinu Sârbesc se-ncinge „Hora Prieteniei”

În localitatea timișeană Sânmartinu Sârbesc, aparținând de comuna Peciu Nou, se pregătește prima ediție a Festivalului de folclor „Hora Prieteniei”, o manifestare menită să celebreze şi cei zece ani de la înfiinţarea, în satul gazdă, a Ansamblului de cântece şi dansuri sârbeşti „Kruna”.

„Am înfiinţat formaţia în 2009 şi i-am dat numele după al mamei marelui nostru cărturar Dositei Obradovici, care este, de altfel, înmormântată chiar aici, în cimitirul de la Sânmartinu Sârbesc. Am continuat astfel o veche tradiţie a acestui loc care, până în anii ’80, a cunoscut o intensă viaţă culturală ce merita reînviată. Primul pas în această direcţie a fost făcut însă din 2001, când în sat a reapărut o ochestră de tamburaşi care astăzi face parte din ansamblul de la întemeierea căruia se va împlini, în 10 august, un deceniu. La ora actuală, acesta are 40 de membri – dansatori, instrumentiști și soliști vocali – de vârste cuprinse între 13 și 25 de ani, cu care am obținut succese la festivaluri folclorice care au avut loc la Sighișoara, București, Iași și nu numai”, ne spune Vesna Struţa – Ciolacovici, coordonatoarea artistică a celor de la „Kruna”.

Frumoasa aniversare va coincide cu cea dintâi ediţie a Festivalului „Hora Prieteniei”, care va avea loc astăzi, la ora 19, pe scena în aer liber din centrul localităţii.

„Vor participa la eveniment ansambluri din Serbia, dar şi de la noi, căci îi avem ca invitaţi şi pe artiştii timişoreni de la Mladost, şi pe cei din ansamblul de la Belinţ. Va fi un regal de folclor românesc şi sârbesc, iar după spectacolul propriu-zis publicul va avea parte de o seară frumoasă în compania interpreților Desanca Lalici, Miriana Iovicin și Miky Neșin”, adaugă interlocutoarea noastră.

Noul festival de la Sânmartinu Sârbesc se desfășoară sub egida Uniunii Sârbilor din România și este finanțat de Consiliul Județean Timiș.