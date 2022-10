Kunsthalle Bega prezintă expoziția Ghost Geometry, curatoriată de Diana Marincu, în conjuncție cu proiectul Diferite grade de libertate / Different Degrees of Freedom. Expoziția se deschide pe 22 octombrie 2022, la Kunsthalle Bega, Calea Circumvalațiunii 10, Timișoara, începând cu ora 19:00.

În ziua vernisajului, în intervalul orar 18:00 – 19:00, Cristian Rusu va susține o prezentare de artist care se va concentra pe cele două ipostaze ale sale – de artist vizual și de scenograf, pe care le privește deopotrivă ca intersecții și ca estompări reciproce, în ceea ce el însuși numește „un mixaj performativ”, al cărui răspuns este mereu: cercetarea și practica.

„Artistul Cristian Rusu urmărește de mai mulți ani subiectul „fantomaticelor” geometrii spațiale care ne influențează percepția și gândirea, punând în evidență structura universului vizibil ca un cadru care merită dezmembrat și reclădit, prin proiecte site-specific. Căutând tensiunile dintre spațiul fizic și cel sensibil, artistul a ales o confruntare directă cu spațiul expozițional – hala industrială unde s-a inaugurat Kunsthalle Bega în 2019 –, cu identitatea lui arhitecturală și cu propriile noastre preconcepții sau percepții. Alternanța plin și gol, orizontal și vertical, amplu și miniatural desenează în spațiu o serie de evadări din setul de constrângeri cu care se lucrează de obicei. Acest desen volumetric poate fi o hartă a libertății, a căutării sublimului și, în același timp, o reordonare a unui mod de a privi.

„Dialogul meu cu spațiul este unul polemic, în care, pornind de la morfologia spațiului expozițional, încerc să destabilizez ordinea arhitecturală dată, prin intervenții volumetrice. De la bun început, am perceput spațiul Kunsthalle Bega ca pe unul extrem de provocator din punct de vedere vizual: un spațiu complicat din cauza structurii sale (mărime, structuri arhitecturale, geometrie). De aceea am hotărât să supralicitez această presiune psiho-somatică până la maximă saturație.

Prin această instalație, îmi continui și cercetarea cu privire la abordarea sublimului (frumusețe, fascinație și frică) în context contemporan, precum și privirea mea melancolică înspre admirația ruinei pe care o văd ca pe un motor al meditației mele artistice. Instalația este atât o intervenție personală în Kunsthalle Bega, cât și un spațiu reconfigurat pentru viitoarea expoziție Diferite grade de libertate / Different Degrees of Freedom.” (Cristian Rusu, 2022)

Cristian Rusu (n. 1972) este artist vizual și scenograf, lector dr. la Facultatea de Teatru și Film a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj. Cercetarea sa artistică principală este chestionarea spațiului și meditația melancolică asupra ruinei și a sublimului în context contemporan. Prin diferite tehnici ale artelor vizuale și combinând concepte spațiale și arhitecturale, el interoghează interacțiunea dintre estetică, sensibilitate și ideologie, în special prin proiecte site-specific.

În urma intervenției spațiale pregătite de Cristian Rusu, expoziția Diferite grade de libertate se va instala aici în luna ianuarie, implicând încă 12 artiști din România și de pe scena internațională, care vor reflecta asupra celor două aspecte fundamentale pe care arta se bazează: libertatea fizică și cea mentală.

Pe de-o parte, în fizică și matematică, gradele de libertate ale unui punct în spațiu depind de variabilele parametrilor sistemului cartezian care pot defini poziția acestuia. Iar pe de altă parte, într-un sens metaforic, gradul de libertate pe care-l putem imagina despre un individ, dar și despre un sistem este strâns legat de scenariile și proiecțiile legate de independența față de normele la care se raportează și de posibilitățile de „eliberare” în raport cu acestea.

Artiștii invitați sunt: Andreea Albani (RO), Ștefania Becheanu (FR/RO), Andrei Bucovanu (RO) Mircea Cantor (FR/RO), Ștefan Curelici (RO), Judith Fegerl (AT), Adrian Ganea (RO), Marie-Claire Messouma Manlanbien (FR), Sebastian Moldovan (RO), Ciprian Mureșan (RO), Cristian Rusu (RO), Sinta Werner (DE), Anna Zvyagintseva (UA).

Acest proiect al lui Cristian Rusu este cea mai amplă intervenție in-situ din seria Ghost Geometry, produs de Kunsthalle Bega, cofinanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte în cadrul programului prioritar „Repere în cultură”.

Diana Marincu este curator și critic de artă, director artistic al Fundației Art Encounters din Timișoara, membru AICA și IKT, câștigătoarea premiului Bega Art Prize în 2022. A obținut în 2017 titlul de Doctor de la Universitatea de Arte din București, secția Istoria și Teoria Artei cu o cercetare a discursurilor curatoriale despre identitate și periferie construite în cadrul expozițiilor de mari dimensiuni și bienale. Între 2012-2018 a colaborat cu Fundația Plan B din Cluj și cu Fabrica de Pensule.

Între 2015 şi 2017, a co-curatoriat alături de Anca Verona Mihuleț proiectul curatorial în șase părți Punctul alb şi cubul negru, desfășurat la Muzeul Național de Artă Contemporană din București. În 2017, Diana Marincu a curatoriat împreună cu Ami Barak cea de-a doua ediție a Bienalei Art Encounters, sub numele Viața – Mod de întrebuințare. În cadrul Sezonului România-Franța din 2018-2019, Diana Marincu a curatoriat două expoziții în Franța, însoțite de cataloage: Persona, MUCEM, Marsilia (2019); Manufacturing Nature / Naturalizing the Synthetic, Frac des Pays de la Loire (2018).

CITEŞTE ŞI: Nominalizări la Premiile USR Timişoara pentru anul 2021

Cele mai recente expoziții includ: If a story is present a artiștilor Yane Calovski & Hristina Ivanoska, Fundația Art Encounters, Timișoara (2022); La marginea lumii (co-curator: Ciprian Mureșan), Fundația Art Encounters, Timișoara (2022); I feel something, don’t know what (co-curator: Magda Kardasz), Fundația Art Encounters, Timișoara și Zachęta Project Room Varșovia (2021).

Kunsthalle Bega este un spațiu alternativ și experimental de artă, fondat în 2019 la Timisoara de Fundația Calina, organizație non-guvernamentală, cu o platformă non-profit, activă neîntrerupt de 16 ani pe scena de arta contemporană. Dedicată susținerii producției artistice și înțelegerii problemelor actuale ale spectrului creativ din perspectivă curatorială, acordă premiul Bega Art Prize unui curator român care reușește sa schimbe regulile percepției actului curatorial.