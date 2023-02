Investiții străine de 500 de miliarde de euro în sectoare ale economiei românești – Raport, explicații și analiză

Averea netă a românilor a crescut în ultimele două decenii. Cu toate acestea, aceștia au niveluri scăzute de economii și puține active financiare, ceea ce înseamnă că educația financiară, planificarea pe termen lung și rezistența nu au progresat în același ritm. Românii au mult mai puține active financiare decât omologii lor din Europa Centrală și de Vest, în ciuda creșterii bogăției generale. În plus, țara are una dintre cele mai scăzute rate de economisire din regiune.

Când vine vorba de economisire, românii preferă opțiunile cu risc și randament scăzut, cum ar fi conturile curente și economiile, în detrimentul lucrurilor care ar putea crește averea într-un ritm mai rapid, cum ar fi investițiile în valute pe piața valutară sau în acțiuni la bursă. Cu toate acestea, în ciuda perspectivelor sumbre cu care se confruntă o mare parte din lume în prezent, România se îndreaptă în direcția bună în multe privințe, în parte datorită investițiilor străine.

Anul trecut, BERD a investit 709 milioane de euro în 32 de operațiuni în România, ca parte a unei sume record de 13,1 miliarde de euro la ratele declarate, livrate în toate regiunile băncii în 2022. Acesta a fost cel mai semnificativ nivel de investiții al BERD în România din aproape un deceniu, al doilea cel mai ridicat nivel atins vreodată și semnificativ mai mare decât ținta BERD pentru 2021, de 546 milioane de euro. Prin urmare, investițiile totale ale BERD în România au depășit deja 10 miliarde de euro. În plus, statisticile pentru 2022 au fost realizate în ciuda unui mediu economic global dificil, pe fondul conflictului dintre Rusia și Ucraina, ceea ce demonstrează implicarea constantă a BERD în sprijinirea țărilor în care își desfășoară activitatea și a clienților săi.

Investițiile în economia verde au reprezentat 436 de milioane de euro din totalul investițiilor din România. România este dedicată combaterii schimbărilor climatice și realizării unei dezvoltări cu emisii reduse de carbon. Prin urmare, guvernul român, prin Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice (MECC), a solicitat Băncii Mondiale să ofere bani și servicii de consultanță pentru a respecta acest angajament.

Încorporarea eforturilor de atenuare și adaptare în strategiile, politicile și programele naționale ale României va fi vitală în tranziția țării către o economie rezistentă la schimbările climatice, cu emisii reduse de dioxid de carbon și ecologică. În plus, programul condus de Banca Mondială și MECC intenționează să ajute România să se apropie de realizarea obiectivului Strategiei Europa, care oferă statelor membre ale UE un cadru și instrumente pentru a face tranziția către o economie mai ecologică, mai competitivă, cu emisii reduse de dioxid de carbon și care utilizează mai bine resursele.

România este o destinație atractivă pentru investitorii străini, fiind una dintre cele mai independente energetic din UE. După o redresare puternică în urma epidemiei, economia românească, ca și cea din restul UE, se confruntă cu consecințele negative ale crizei din Ucraina, în special cu o inflație în creștere. În plus, decizia Comisiei Europene privind intrarea României în zona Schengen va fi, cu siguranță, benefică pentru creșterea economică pe termen lung. Cauzele principale ale economiei înfloritoare din ultimii ani au fost reducerile de taxe, investițiile directe ridicate ale corporațiilor străine și tendințele economice globale actuale, cum ar fi nearshoring-ul și scurtarea lanțurilor de aprovizionare.

România dorește în mod activ investiții străine directe și are o piață de consum de 19,2 milioane de persoane, o forță de muncă în general bine educată la prețuri competitive, o poziție strategică și resurse naturale semnificative. IT și telecomunicațiile, energia, serviciile, industria prelucrătoare – în special în sectorul auto, sănătatea, produsele de consum, asigurările și sectorul bancar sunt acum industrii populare pentru investițiile americane.

Entitățile private străine și locale pot înființa și exploata întreprinderi și se pot angaja în orice activitate remuneratoare. Normele și reglementările românești acordă investitorilor internaționali tratament național, garantează accesul neîngrădit la piețele locale și permit investitorilor străini să participe la privatizări. Participarea străină în întreprinderile comerciale nu este restricționată. Investitorii străini pot înființa întreprinderi cu capital integral străin în România.

În ceea ce privește investițiile străine directe, România are multiple avantaje. Pe lângă o piață internă vastă, țara are o tradiție industrială solidă, cu un cost al forței de muncă printre cele mai scăzute din UE și o populație bine educată. Acest lucru a dus la creșterea unui sector industrial robust, în principal în domeniul producției de automobile, dar și al serviciilor. În plus, România are una dintre cele mai mici rate de impozitare din UE. Politica fiscală recompensează în mod egal investițiile industriale și eforturile de înființare de întreprinderi.

România are una dintre cele mai mici cote forfetare de impozit pe profit, TVA și impozit pe venit din UE, precum și o scutire de impozit pe profitul reinvestit. De exemplu, impozitul pe profit este de 16%. Cu toate acestea, este de doar 3% sau chiar 1% pentru întreprinderile cu venituri anuale mai mici de 1 milion de euro. Impozitul pe venit este de 10%, în timp ce impozitul pe dividende este de 5%. Întreprinderile holding au la dispoziție mai multe avantaje fiscale. În plus, România are tratate cu 87 de națiuni pentru a minimiza dubla impozitare.