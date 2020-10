-Domnule prim-ministru, spuneați că peste patru ani chiar și timișenii care nu l-au votat acum pe Alin Nica vor avea motive să o facă atunci. Pe ce vă bazați?

-Pe experiența administrativă, pe spiritul antreprenorial, pe realizările pe care le-a avut până acum, pe cunoașterea foarte profundă a tuturor mecanismelor și procedurilor nu numai de funcționare a guvernării locale și naționale, ci și la nivel european, Alin Nica fiind un om implicat în politica europeană, de ani buni în comitetul regiunilor și cunoscând foarte bine cum funcțioaneză lucrurile în instituțiile europene. Sigur, cu modestie spun și datorită faptului că va avea alături un guvern care va susține toate proiectele pentru județul Timiș.

– Ne dați asigurări că veți fi un mare garant al proiectelor județului Timiș. Dacă PNL va câștiga alegerile și veți fi în continuare premier, e posibil ca Timișul să aibă un reprezentant în noul guvern?

-Reprezentarea în guvern se face pe baza profesionalismului, nu neapărat pe baza rezultatului politic. Un guvern are un număr limitat de ministere, noi am făcut ca de la 29 de ministere să rămână 16 ministere, iar desemnarea celor care ocupă funcțiile de ministru se face pe baza profesionalismului, pe baza expertizei, pe baza competenței

-Ce scor sperați să obțină PNL în Timiș?

-Obiectivul nostru este să câștigăm alegerile.

-Mai concret, pe câți câți deputați și senatori mizați în județul Timiș ?

-Și la Timiș, cât mai mulți. Îndrăznesc să sper la un scor apropiat de cel pe care l-a obținut Alin Nica la președenția consiliului județean.

-Patru deputați și doi senatori?

-Cam așa.

-În ultimele zile au existat anumite tensiuni interne în cadrul filialei, generate de ieșirile publice ale anumitor personaje, mă refer aici la primarul ales al Lugojului și la fostul secretar general al filialei. Cum trebuie gestionată situația creată?

-Am discutat cu primarul Lugojului. E nevoie de dialog, de discuții în interiorul organizației și în mod evident de o înțelegere mai bună a lucrurilor. Bun, acolo sunt niște opinii care au fost exprimate în spațiul public pe care nu le împărtășesc, pentru că lista de candidați a Partidului Național Liberal este una care cuprinde, pe de o parte, oameni cu experiență, dar și tineri. Gândiți-vă că Timișul a deținut cele mai înalte funcții la nivel parlamentar pe care le are Partidului Național Liberal, prin Ben Oni Ardelean, în primă fază, care a fost vicepreședintele Camerei, iar apoi prin domnul rector Marinel Pirtea, care este vicepreședintele Camerei. La fel și la Senat, unde Alina Gorghiu este vicepreședintele Senatului, deci avem parlamentari cu experiență foarte vastă. De asemenea, avem și tineri care bat la porțile afirmării și care vor face o figură foarte bună în parlament. Eu am încredere în echipa liberală din Timiș. Cred că va obține un rezultat foarte bun și mai ales că parlamentarii aleși vor fi un câștig pentru Parlamentul României.

-Dacă se va semna acel parteneriat cu USR PLUS la nivel de Timiș, credeți că vor înceta atacurile venite înspre PNL?

-Nu-mi pun problema dacă, pentru că eu sunt convins de asta. Deja s-au și prefigurat în linii mari termenii înțelegerii, iar în ceea ce ne privește pe noi, am discutat cu domnul președinte Alin Nica decizia legată de formarea majorității și la nivelul consiliului județean, precum și la nivelul consiliului municipal. Repet, decizia este luată: vom face majoritate cu cei de la USR PLUS. Sigur că aceasta trebuie așezată pe o bază foarte solidă. În Germania, de exemplu, când se face un protocol de guvernare, se face pe foarte multe pagini și sunt tratate toate amănuntele importante care țin de colaborare: cum funcționează, care sunt obiectivele comune, care sunt regulile care asigură funcționarea, adică nu poate să vină de exemplu Alin Nica fără să consulte partenerii cu un proiect de hotărâre de consiliul județean dar nici primarul ales nu poate să vină cu un proiect de hotărâre sau cu alt gen de proiect fără să își consulte partenerii de majoritate. Sunt niște reguli simple de non-agresiune reciprocă care va trebui să existe.

-Va trebui să fie și un pact de non-agresiune?

-Cu siguranță, din punctul meu de vedere, acesta va da un exemplu la București. La București, după ce am căzut la înțelegere și am luat decizia să sprijinim candidatul comun Nicușor Dan, cel puțin la nivelul Bucureștiului, atacurile din partea USR PLUS au încetat și așa mi se pare normal.

-Sunteți convins că vor înceta și acum?

-În linii mari, sunt convins. Important este pentru cetățeni, pentru locuitorii județului Timiș, ai municipiului Timișoara, să existe o formulă de guvernare serioasă care să aibă obiective foarte bine stabilite, iar toți cei care conlucrează pentru atingerea acestor obiective să fie corecți.

-Pentru acest aspect ați discutat sau veți discuta cu Dominic Fritz?

-Sigur că discut, dar aici discută domnul președinte Alin Nica.

-PNL a pierdut primăria Timișoara. I-ați atras atenția înaintea alegerilor domnului primar Nicolae Robu ca s-ar putea să aibă probleme sau a fost și pentru dumneavoastră o surpriză?

-Sigur că am avut foarte multe discuții cu domnul primar Robu, care era și președintele filialei PNL. Sincer, mie îmi pare rău de faptul că domnul Robu a pierdut primăria, pentru că domnul Robu a avut și multe realizări în mandat și e suficient să mergi în oraș ca să vezi totuși un șir foarte mare de realizări în municipiul Timișoara. Dar, până la urmă, oamenii hotărăsc, ei sunt cei care decid. Așadar, respectăm voința oamenilor, dar, pe de altă parte, sunt multe proiecte foarte benefice pentru Timișoara, care au fost începute în mandatul domnului Robu și care din punctul meu de vedere trebuie continuate.