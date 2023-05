Inteligența artificială la Dumbrăvița.

Despre inteligența artificială există pe mapamond dezbateri acerbe și s-au creat deja adevărate mituri privind beneficiile dar și posibilele pericole ce ar paște omenirea dacă această inteligență ar depăși capacitatea de creație a omului.

Pentru Cornel Ciontu, un cunoscut om de afaceri în domeniul construcțiilor, inteligența artificială a venit în întâmpinarea dorințelor sale, altele decât cele legate de calitatea mortarului, a cărămizilor, a termopanelor și anume remodelarea corpului uman.

„De multe ori, după ce am terminat o construcție, am privit-o ca pe un copil al meu, o modelare a spațiilor din zonă și m-am gândit că aș putea face chiar mai mult, să ajut la remodelarea corpului uman. Pentru asta am studiat mai mult de șase ani utilajele, uneori direct la producătorii din occident, și protocoalele existente și m-am consultat cu specialiști din țară și de peste hotare. A devenit o pasiune, după ce am studiat posibilitățile acțiunilor noilor generații de aparate. Și iată că, de la sfârșitul anului trecut am finalizat ceea ce acum se numește Institutul de sănătate estetică ESTEVA. Ceea ce deosebește Institutul ESTEVA, de alte clinici medicale de profil din România, este abordarea holistică în tratarea pacientului, realizată printr-o analiză facială și corporală, cu ajutorul unor echipamente dotate cu inteligență artificială, ce identifică dezechilibrele din corp și ajută medicul dermatolog să stabilească un plan de tratament personalizat și eficient. În plus, protocoalele medicale de care beneficiază pacienții în cadrul Institutului ESTEVA sunt non invazive, nedureroase și nu necesită timp de recuperare, oferind, în același timp, rezultate impresionante după doar câteva ședințe de tratament.”

Încă de la deschidere, Cornel Ciontu a adus în Dumbrăvița cele mai noi tehnologii de tratament în domeniul dermatologiei estetice, rejuvenării și remodelării corporale, unele dintre ele aflate în exclusivitate în țară sau în regiunea de Vest a țării. În preajma Crăciunului de anul trecut, la clinica din Dumbrăvița, a fost adus primul aparat medical EMFACE din țară, pentru lifting facial cu ajutorul radiofrecvenței și undelor electromagnetice HIFES. Cea de-a doua premieră a venit o dată cu achiziția aplicatorilor EMSCULPT NEO EDGE pentru flancuri, brațe și gambe, ce oferă un tratament eficient de slăbire localizată, cu radiofrecvență și HIFEM.

Vineri, 26 Mai, a avut loc un eveniment privat la ESTEVA, în cadrul căruia Cornel Ciontu, a anunțat în exclusivitate lansarea noilor protocoale de tratament, FACE SLIMMING, BODY COUNTORING și GLOWING SKIN, pachete de proceduri medicale combinate, aparatură și serumurilor concentrate Bioformula Italy. „Pe lângă protocoalele de tratamente medicale estetice, în cadrul ESTEVA tratăm cu succes, la nivel non-invaziv, o serie de afecțiuni precum: incontinența urinară, afecțiuni ale prostatei și diverse afecțiuni intime. În scurt timp vom inaugura sala de intervenții / operații și tratamente speciale, în cadrul căruia vom putea realiza și proceduri de chirurgie estetică. Avem alături de noi pe dr. Medi Hornea medic specialist obstetrică și ginecologie, dr. Krisztina Suma medic specialist dermatologie și dr. Narad Gaurav medic specialist chirurgie plastică, estetică și reconstructivă, ce vor face echipă pentru a realiza planuri de tratament personalizate și intervenții chirurgicale unice în regiunea de Vest a țării. Cine ne caută, ne găsește www.estevainstitute.ro”