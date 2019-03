Întăriri din SUA pentru Timişoara 89ers

Timişoara 89ers s-a întărit puternic pentru următorul sezon al campionatului naţional de fotbal american.

Medaliata cu bronz de anul trecut a adus trei jucători de peste Oceanul Atlantic, aceştia urmând să facă parte şi din staff-ul tehnic.

Este vorba despre Charles Babb, Jeron James şi Kevin Turner II, ei devenind primii americani din istoria grupării ce îşi dispută meciurile pe stadionul „Textila”. Celor trei le vor fi acoperite toate cheltuielile legate de şederea lor pe Bega.

Cu ei în echipă, Timişoara 89ers speră să facă un important salt valoric, anunţându-şi intenţia de a se lupta la titlu.

Două clasări pe locul secund şi patru medalii de bronz a strâns trupa din capitala Banatului în cele şapte ediţii ale campionatului intern.

„Noi ne gândim mereu la titlu, dar acum este clar că şansele noastre la câştigarea campionatului au crescut considerabil. Primordiale sunt experienţa şi ştiinţa jocului cu care vin cei trei jucători. Anul trecut am avut sârbi din prima divizie a ţării vecine, însă diferenţa dintre americani şi europeni este foarte mare. Cei trei vor avea probabil impactul pe care l-au produs primii americani aduşi în campionatul de baschet. Ceilalţi jucători din lot se simt mai motivaţi, sunt convins că vor creşte valoric după venirea celor trei americani. Am încercat un import şi pe banca tehnică, dar înţelegerea parafată cu un antrenor american a fost anulată din cauza unor probleme de familie ale acestuia ce au apărut cu aproximativ o săptămână înaintea zborului spre România. Am ajuns în situaţia în care poziţiile de antrenori au fost acordate celor trei jucători americani. Ei au experienţa şi cunoştinţele necesare pentru a face faţă acestei duble calităţi. Babb va fi antrenor principal şi coordonator de ofensivă, iar James şi Turner II se vor ocupa de defensivă. Colegul nostru Raul Nistor a rămas responsabil pentru echipele speciale”, ne-a declarat, astăzi, preşedintele Paul Ruja.

Fostul antrenor al lui Timişoara 89ers, austriacul Alexander Klein, s-a alăturat unui proiect nou creat sub Tâmpa.

„Nu am rupt legătura cu Alexander Klein, avem o comunicare constantă cu el. I-a rămas cumva inima la Timişoara, dar s-a mutat la Braşov şi îi este imposibil să se implice la echipa noastră. În schimb, a început să se implice la echipa de acolo, Braşov Bears. Îi susţine atât cât poate, este un proiect frumos acolo care a luat naştere în 2018. Ne aşteptăm ca anul viitor această echipă să participe deja în campionat”, ne-a mai spus Paul Ruja.

Celelalte noutăţi din lotul lui Timişoara 89ers sunt tineri localnici care au trecut cu brio de trialurile organizate de echipa de pe Bega. La capitolul plecări îi menţionăm pe cei cinci jucători veniţi de la Reşiţa Locomotives, care au făcut cale întoarsă în pauza competiţională.

Programul noului sezon

În următorul sezon vor lua startul cinci formaţii – Bucharest Rebels, Cluj Crusaders, Mureş Monsters, Reşiţa Locomotives şi Timişoara 89ers. Se va juca după sistemul fiecare cu fiecare, cu menţiunea că duelurile nu vor avea loc tur-retur.

Programul complet este următorul: etapa I – Timişoara 89ers – Bucharest Rebels (30 martie), Mureş Monsters – Cluj Crusaders (31 martie); etapa a II-a – Reşiţa Locomotives – Mureş Monsters (13 aprilie), Cluj Crusaders – Timişoara 89ers (14 aprilie); etapa a III-a – Bucharest Rebels – Reşiţa Locomotives (4 mai), Mureş Monsters – Timişoara 89ers (5 mai); etapa a IV-a – Timişoara 89ers – Reşiţa Locomotives (18 mai), Cluj Crusaders – Bucharest Rebels (19 mai); etapa a V-a – Bucharest Rebels – Mureş Monsters (1 iunie), Reşiţa Locomotives – Cluj Crusaders (2 iunie).

Semifinalele vor avea loc în zilele de 8 şi 9 iunie, finala mică în 15 iunie, iar finala mare în 16 iunie. Oraşele propuse în vederea organizării meciurilor pentru medalii sunt Sibiu şi Braşov.

Patrulater amical pe „Textila”

Până la startul noului sezon de fotbal american, Timişoara 89ers îşi va măsura forţele în meciuri-test cu Reşiţa Locomotives, Indjija Indians şi Klek Knights, ultimele două echipe fiind din Serbia.

Ediţia cu numărul doi a patrulaterului „American Football Frendly Weekend” va avea loc în 16 martie, cu începere de la ora 11, pe stadionul „Textila” din Calea Aradului.

Partidele amicale se vor desfăşura după următorul program: ora 11 – Timişoara 89ers – Reşiţa Locomotives; ora 12,20 – Timişoara 89ers – Klek Knights; ora 13,40 – Reşiţa Locomotives – Indjija Indians; ora 15 – Indjija Indians – Klek Knights.