Inginerul pasionat de filatelie: „Un timbru este o carte, un clasor e o bibliotecă”

În urmă cu 15 ani, Marius a descoperit întâmplător câteva timbre cu imaginea Continental, iar de atunci totul s-a transformat într-o colecție de cărți poștale care a ajuns să călătorească peste hotare. În vară, colecția sa Continental va ajunge la expoziția de filatelie din China.

Marius Muntean, 60 ani, este unul dintre cei mai vechi angajați ai producătorului auto Continental Timișoara, însă ingineria nu l-a împiedicat să devină un pasionat de mărci poștale, iar din 2005 președinte al Asociației Filatelice Timișoara.

În prezent, organizează de două ori pe an expoziții în Timișoara, și ocazional în străinătate.

Pentru el, fiecare timbru are o poveste care merită spusă: „Filatelia este un act de cultură! Este mai mult decât să aduni timbre si să le pui în clasor – trebuie să te și intereseze ce e cu ele, să afli lucruri noi și interesante.”

– De cât timp faci parte din echipa Continental?

La Continental am vreo 14 ani de activitate. Mai întâi am lucrat între 2000-2004, șef arie Confecții – Mentenanță, când a venit Continental la Timișoara. Apoi, am revenit în 2009, la Metode (Inginerie). De atunci lucrez pe poziția de inginer metode.

– Înainte de a veni aici, cu ce te-ai ocupat?

O perioadă am lucrat la Institutul de Sudură, unde am fost cercetător principal. Tot atunci mi-am luat și doctoratul în sudură. Poate părea simplu, însă o dată ce îl aprofundezi e un domeniu cu multe aplicații, multe ramificații.

– Ce îți place cel mai mult la locul curent de muncă?

Partea tehnică a activității este foarte importantă pentru mine, mereu poți afla ceva nou de învățat, lucruri interesante și de un nivel tehnic foarte ridicat.

Aici, lucrăm cu cele mai noi tehnologii, cu utilaje de ultimă generație. Pentru unii pot părea niște simple mașinării, însă e interesant atunci când le vezi la treabă, când înțelegi cum funcționează și ce impact pot avea.

– Cum ai ajuns să fii pasionat de filatelie?

Tatăl meu mi-a făcut primul abonament, și de atunci, vă dați seama, sunt zeci de ani în care am colecționat timbre. Însă abia în facultate mi-am dezvoltat cu adevărat această pasiune.

Îmi place filatelia pentru latura ei cultural-educativă. Un timbru este o carte, un clasor este o bibliotecă. Iar de aici încep poveștile.

– Care este cea mai dragă amintire din activitatea ta filatelică?

Medalia primită de la Episcopia Romano-Catolică, la aniversarea a 300 de ani de la eliberarea Timișoarei! E o medalie specială pentru mine, acordată Asociației drept recunoaștere a activității culturale depuse.

Ar mai fi prima medalie de aur la o expozitie filatelică internațională, primită în 2010 la Balkanfila. Însă dincolo de aceste momente de recunoaștere a activității depuse, te bucuri enorm de fiecare dată când găsești ceva rar, ceva ce ai văzut doar în cataloage.

– Câte expoziții filatelice ai organizat până acum?

Din 2005, de când sunt președintele Asociației Filatelice Timișoara am organizat anual cel puțin 2 expoziții, deci un total de vreo 30. Din acestea, cel puțin 15 au fost naționale cu participare și din alte țări. Am avut în Timișoara filateliști din: Austria, Ungaria, Bulgaria, Serbia, Cehia și Slovacia. Iar acum, marea provocare va fi să ajung cu colecția Continental la expoziția internațională din China. Am organizat și evenimente speciale cu ocazia centenarului Marii Uniri și, de asemenea, avem pregătit ceva pentru Timișoara – Capitală Culturală Europeană 2021. Va fi o oportunitate pentru orașul nostru, pe care sper să o fructificăm cu toții din plin.

– Câte timbre are colecția personală?

E greu de spus, am mai bine de patru decenii de filatelie în spate; importante în cadrul unei colecții sunt domeniile din care poţi să extragi ceva nou în colecția ta. Astfel, colecția de cărti poștale te învață că oamenii au construit mult și frumos și înainte de Burj Khalifa, cea de Transilvania iți arată cum au trăit oamenii, secole de-a rândul.

– Care este cel mai valoros timbru, la care ții cel mai mult?

Multe dintre ele au o anumită valoare sentimentală pentru mine, inclusiv colecția Continental, sau cea de cărți postale Brașov. Țin mult la colecţia de cetăți transilvane, probabil că una din cele mai complete din țară.