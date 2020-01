În ”fruncea” țării, o singură școală este interesată de educația juridică

”Nemo legem ignorare censetur” (nimeni nu poate invoca necunoașterea legii), spune un vechi adagiu latin, ce exprimă principiul potrivit căruia se prezumă că toată lumea cunoaște legea și nimeni nu poate fi apărat de răspundere invocând necunoașterea prevederilor ei. În țara noastră, cunoașterea și respectarea legilor este o îndatorire primordială a tuturor cetățenilor, înscrisă în actul fundamental. Astfel, art. 1 alin. 5 din Constituția României prevede: „În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie“. Prin urmare, pentru a respecta o lege trebuie să îi fie cunoscute prevederile. Pentru ca acest principiu să nu fie doar o teorie, trebuie asigurate condiţiile cunoaşterii normei de drept, respectiv, ca actele normative să fie aduse la cunoștința publică prin publicarea lor. Din acel moment, nimeni nu se poate sustrage comandamentului normei juridice, pe motiv că nu o cunoaşte. Această regulă se explică prin aceea că autoritatea normei juridice ar fi pusă sub semnul îndoielii dacă s-ar admite scuza ignoranţei.

Unde-i lege nu-i tocmeală

Membrii asociației Vedem Just – Voci pentru Justiție și Democrație au implementat un proiect de educație juridică în școală, cu scopul de a familiariza elevii cu noțiuni elementare de drept, necesare în viața cotidiană. Asociația, care a dezvoltat, de-a lungul timpului, o rețea de voluntari constând în practicieni ai dreptului (magistrați, avocați, consilieri juridici, notari publici, mediatori, profesori de drept) și studenţi din cadrul facultăţilor de drept, participă la întâlniri cu elevii, care se pot desfășura fie în unitățile școlare, fie în sediile instanțelor judecătorești. Accesul în aceste locații este asigurat printr-o înțelegere instituțională dintre Ministerul Educației și Ministerul Justiției încă din anul 2013. Voluntarii implicați în actul de instruire a elevilor beneficiază de formare cu privire la metodele și tehnicile de predare a educației juridice în stil nonformal. Totodată, beneficiarilor li se pune la dispoziție, în mod gratuit, ghidul practic de educație juridică ce acoperă mai multe domenii ale dreptului, editat atât în varianta print, cât și online, conceput de judecătorul Cristi Danileț de la Tribunalul Cluj. Opționalul poate fi solicitat de toate unitățile de învățământ interesate, pretându-se atât pentru gimnaziu, cât și pentru liceu.

În Banat, educația juridică se predă la o singură școală

Din anul 1992, au fost adoptate peste 100.000 de acte normative (legi, ordonanțe, hotărâri). Deși toți cetățenii, nu doar practicienii, trebuie să cunoască litera legii, în condițiile actuale este aproape imposibil ca această amplă infuzie de norme juridice să fie cunoscută integral de toată lumea. De aceea, este nevoie de o instruire constantă, începând încă de pe băncile școlii. ”Legislaţia românească prevede că începând cu vârsta de 14 ani orice cetățean răspunde penal şi contravențional. Or, copiii noştri ar trebui să ştie ceea ce este permis şi ceea ce este interzis să facă chiar înainte de a împlini această vârstă, pentru a evita consecinţele negative asupra lor din cauza unor fapte comise sau anturaje nepotrivite. Orele de educaţie civică din clasele a III-a şi a IV-a, respectiv a VI-a şi a VII-a nu par a fi de ajuns”, subliniază membrii Asociației Vedem Just. Deși s-a pledat constant pentru introducerea în curriculum a disciplinei ”Educație juridică”, argumentându-se rolul esențial al cunoașterii normei juridice, în momentul de față doar câteva unități de învățământ din țară au achiesat la această propunere, incluzând în curriculum școlii acest opțional. În județul Timiș, Educație juridică este predată doar în cadrul Colegiului National Pedagogic „Carmen Sylva” din Timișoara, la clasa a XI-a, în timp ce în Banatul montan, respectiv în județul Caraș-Severin, nici o unitate de învățământ nu s-a arătat interesată de acest opțional.