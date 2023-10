IMAGINI SINISTRE! Nici viii nu sunt respectaţi în cimitirele timişorene

Nu cu multă vreme în urmă, am primit pe adresa redacției un mesaj de la o cititoare, revoltată de situația pe care a întâlnit-o într-unul dintre cimitirele Timișoarei, cel din Calea Buziașului. Spicuim din mesajul doamnei respective:

„Doresc să vă aduc la cunoștință un fapt dezgustător: WC-ul cimitirului din Calea Buziașului, unde (…) a fost înmormântat tatăl meu (…) Din fotografiile pe care le-am făcut în WC-ul cimitirului, veți înțelege, cu certitudine, motivul pentru care vă scriu! În al doilea rând, după mine o astfel de situație este IMPOSIBIL DE TOLERAT: în virtutea faptului că orașul meu natal, Timișoara, a participat la concursul pentru desemnarea celui mai frumos oraș românesc (și a ieșit pe locul al doilea), cum se poate accepta o degradare atât de umilitoare? Într-un loc unde persoanele merg să petreacă pe ultimul drum pe cei plecați în lumea fără dor, cum se poate ca un WC public să fie așa? (…) Sunt foarte tristă pentru pierderea tatălui meu și sunt și mai tristă numai la gândul că nu peste mult timp aleile cimitirului vor ajunge să se bălăcească în dejecții – și aici mă exprim zicând verde: da, se va ajunge ca pipi-ul și caca-ul din baie să ajungă pe aleea principală… în nu mult timp!”.

WC-ul turcesc – la liber, cel modern – sub cheie

Pozele atașate mesajului susțineau din plin afirmațiile cititoarei noastre, astfel că am mers la fața locului pentru a ne pune propriile simțuri la încercare…

Am găsit imediat WC-ul cu pricina, era și greu să-l ratăm, dar înainte de a intra în incinta acestuia, am fost îndrumați de un binevoitor aflat prin preajmă către un alt grup sanitar, curat și bine întreținut, din corpul de clădire vecin. Adică este adevărat că WC-ul turcesc cu ușa scoasă din balamale și priponită de perete este o adevărată bombă ecologică, dar, numai dacă ai noroc, poți să-ți rezolvi necesitățile fiziologice în condiții civilizate.

Doar că acel WC civilizat se află, de regulă, într-o sală închisă cu cheia (sala era deschisă în momentul vizitei noastre, fiindcă urma o înhumare), care trebuie cerută de la paznic sau de la administratorul cimitirului, deci nu e chiar așa de simplu de ajuns acolo…

Investiții cu condiții

Am intrat și în clădirea pe a cărei ușă scrie „Administrație”, încercând să aflăm de ce WC-ul public arată în acel hal. Înăuntru se afla un reprezentant al firmei care a concesionat cimitirul de la Primăria Timișoara, acesta explicându-ne că firma cu pricina s-ar apuca de amenajarea unui grup sanitar modern în clipa în care municipalitatea timișoreană ar aproba includerea acestei lucrări în planul de investiții.

Cu alte cuvinte, concesionarul ar investi banii în acest obiectiv, dacă i-ar recupera la finalul contractului, urmând ca noul grup sanitar să rămână pe mai departe în patrimoniul primăriei, că doar nu ar pleca firma cu el acasă…

Promisiuni pentru la anu’

Am mers mai departe pe firul poveștii și am ajuns la Administrația Cimitirelor Timișoara, serviciul de resort din cadrul primăriei, și am aflat și punctul de vedere al directorului acesteia, domnul Nicolae Cacuci. Acesta ne-a explicat că, în primul rând, timișorenii care-și conduc apropiații pe ultimul drum au la îndemână acel grup sanitar curat și utilat – aflat însă sub cheie – și, în al doilea rând, că, potrivit contractului de concesiune, firma care administrează cimitirul respectiv este obligată să facă, în fiecare an, investiții de o anumită valoare.

Ca atare, chiar anul viitor, firma concesionară va demara construirea unui WC modern, cu spații delimitate pentru bărbați și femei, astfel că actualul focar de infecție va dispărea.

Contrast izbitor

Domnul Cacuci a mai ținut să precizeze că acel corp de clădire în care se află oribilul WC era închis cu cheia, deci, în mod normal, nu aveai cum să ajungi acolo, însă a presupus că, probabil, de Ziua Morților, în 1 noiembrie, în condițiile obișnuitului aflux de persoane, oamenii ar fi spart ușa pentru a nu fi nevoiți să își rezolve necesitățile fiziologice prin boscheți.

Tragem concluzia că, așa cum presupuneam, grupul sanitar civilizat aflat în vecinătatea acelui WC mizer nu poate constitui o alternativă atâta vreme cât existența sa nu este semnalizată în nici un fel ori dacă trebuie să alergi după cheie de la unul la altul.

Indiferent din care cauză situația se prezintă, la ora actuală, așa cum se prezintă, este evident că statutul pe care onor oficialitățile Timișoarei și-l doresc, cel de capitală culturală europeană, contrastează teribil cu realitatea…

