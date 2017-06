Grindeanu, baie de mulţime la Timişoara

Curtea sediului PSD Timiş a devenit neîncăpătoare la prânz, fiind înţesată de susţinători ai premierului Sorin Grindeanu. Acesta a fost întâmpinat cu urale şi aplauze, mulţimea scandând „Grindeanu, PSD”, „Grindeanu, premier” şi „Timişoara, Timişoara”.

După ce a dat mâna şi s-a îmbrăţişat cu cei care i-au ieşit în cale, Grindeanu a ţinut un discurs de câteva minute, mesajul transmis fiind acela că nu cedează:

„Am venit aici, acasă, în organizaţia din care fac parte. Am vrut să văd dacă aceasta este alături de mine şi, din ceea ce observ azi, înseamnă că suntem hotărâţi. Haideţi să ne organizăm! Noi trebuie să fim de partea bună a istoriei. N-o să mă poată exclude Liviu Dragnea din partid de câte ori mă voi reînscrie eu. Dacă Liviu Dragnea îşi dă demisia din cauza aventurii în care a târât partidul, nici eu nu ţin de scaun”.

Mulţimea i-a cerut lui Grindeanu să reziste, strigând „Jos Dragnea!”.

Sorin Grindeanu a ieşit foarte încrezător de la şedinţa Comitetului Executiv al PSD Timiş, declarând că enegia pe care i-au transmis-o colegii l-a reîncărcat.

„Am vrut să văd dacă organizaţia pe care o conduc mi-e alături şi am prezentat paşii cu care merg mai departe. Am semnale de susţinere şi de la alte filiale din ţară, dar o să le comunic în mod transparent. Orice întâlnire voi avea, cu acordul celor cu care vorbesc, o s-o prezint public”, a spus Grindeanu.

Premierul a atras atenţia asupra corectitudinii cu care se va vota moţiunea: „Vreau să se respecte toate regulile legate de votul în parlament, care trebuie să fie secret. O să vedeţi cum lucrurile se vor desfăşura într-un mod incredibil. Şi mai vreau să văd cum PSD depune moţiune împotriva Guvernului PSD. Asta se întâmplă datorită lui Liviu Dragnea”.

Un punct important asupra căruia Grindeanu s-a oprit a fost acelea al eliminării fricii, al temerilor pe care unii le au din cauza dictaturii instalate de Liviu Dragnea: „Am venit acasă pentru că am vrut să văd dacă în Timişoara, în Banat, mai există oameni cărora nu le este frică. Dorinţa mea este să readucem democraţia în partid. Asta ne animă pe toţi şi asta trebuie să facem, un congres în care să hotărâm soarta şi direcţia în care trebuie să meargă acest partid, să nu mai ţină o mână de oameni partidul”.

Sorin Grindeanu i-a transmis lui Liviu Dragnea să fie bărbat politic şi să nu mai fugă de oameni, să aibă curajul de a fi prezent la un congres: „Teama de oameni îl face pe Dragnea să rămână într-un cerc restrâns. Fuge de oameni, iar cel care fuge de oameni nu poate să fie preşedinte. De aceea i-am cerut demisia. Eu nu cred că el va mai fi preşedinte”.