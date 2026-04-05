Fotbal, Liga a III-a – play-off, seria a 4-a: rezultate, clasament și etapa viitoare
Rezultatele primei etape sunt următoarele: Viitorul Arad – Unirea Tășnad 1-2, Metalurgistul Cugir – SCM Zalău 1-1, CSM Unirea Alba Iulia – Minaur Baia Mare 1-0, Politehnica Timișoara – Sănătatea Cluj 2-1.
Etapa viitoare (vineri, ora 17): Minaur Baia Mare – Politehnica Timișoara, Sănătatea Cluj – Viitorul Arad, Unirea Tășnad – Metalurgistul Cugir, SCM Zalău – CSM Unirea Alba Iulia.
