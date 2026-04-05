Administrație la firul ierbii: cifrele unei primării din Timiș

În contextul dezbaterilor actuale privitoare la ajustarea aparatului administrativ public, autoritățile locale din comuna timișeană Criciova – unitate administrativă din vecinătatea municipiului Lugoj, cu patru sate componente și circa 1.600 de locuitori – a dat publicității lista funcțiilor publice din administrația locală.

Astfel, administrația din această comună funcționează cu doi demnitari (primar și viceprimar), șapte funcționari publici și cinci angajați contractuali.

Lunar, fondul de salarii pentru plata celor 14 membri ai administrației locale se ridică la 112 mii de lei (incluzând aici sporurile de gestionare a fondurilor europene, voucherele de vacanță și indemnizațiile de hrană, după caz), din care doar 67,7 mii de lei reprezintă plățile nete, diferența fiind alocată impozitului pe venit și plăților către asigurările sociale și de sănătate.

La nivel național, din cei 1,28 milioane de bugetari ai sistemului public, administrația locală contabilizează circa 460 de mii de salariați în cele 3.181 de primăria și 41 de administrații județene, în vreme ce peste 63 la sută sunt concentrați în administrația centrală de stat.