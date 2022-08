Fostul manager al Spitalului Județean, care se lăuda că rezidențiatul e o glumă pentru el față de examenele pe care le dădea la Yale, și-a ascuns ulterior punctajul obținut

Pus pe liber la 1 martie, după un interimat la butoanele Spitalului Județean Timișoara care, în loc de șase luni, a durat doi ani și trei luni, tânărul politician penelist Raul Pătrașcu face eforturi să rămână în atenția publicului. Eforturi subtile, dar vizibile pentru cunoscători. De exemplu, pe pagina personală de Facebook, Raul Pătrașcu menționează că este persoană publică, precum și “medic epidemiolog, asistent universitar, cercetător în cancer, fost manager al SCJUPBT”.



Sigur, Raul Pătrașcu este cercetător în cancer așa cum și un alt timișorean avid de imagine, Octavian Jurma, este om de știință, dar trecem peste aspectul ăsta. Nouă ne-a atras atenția prima etichetă pe care și-a atribuit-o tânărul Pătrașcu, cea de medic epidemiolog, în condițiile în care fostul manager al Județeanului abia ce și-a început de câteva luni rezidențiatul în epidemiologie! Așa că formularea corectă este de “medic rezident epidemiolog”, ceea ce înseamnă că omul se află la început de drum în această specialitate. Abia peste patru ani de rezidențiat și după ce va fi promovat examenul de specialitate, Raul Pătrașcu va fi medic epidemiolog, până atunci mai are câte ceva de învățat.

Lume, lume, veniți să mă vedeți la televizor!

Ei, dar dacă și-ar fi trecut “medic rezident epidemiolog” pe pagina de Facebook, l-ar mai fi invitat posturile de televiziune să le vorbească oamenilor “despre creșterea exponențială a cazurilor de COVID, despre pregătirea spitalelor și despre ce putem face pentru a evita un nou val de restricții”? Pentru că da, în 20 iulie, domnul Pătrașcu își anunța fanii de pe Facebook că va fi “în direct pe Digi 24, alături de rectorul Universității de Medicină din Tg. Mureș, prof. Azamfirei (parlamentar PSD) și de dr. Adrian Weiner (parlamentar USR; n.r. – pe om îl cheamă Wiener)”, cu care urma să discute pe subiectele mai sus enunțate. Cu nouă zile înainte, rezidentul în anul I la epidemiologie combătea adânc pe tema coronavirusului într-o emisiune găzduită de site-ul www.profit.ro…

De la laude deșarte, la anonimizarea numelui

Apropo de rezidențiat: în 29 noiembrie 2019, în articolul intitulat “Noul manager al Spitalului Judeţean e un tip de o modestie rară: <<Păi băi băieţi, ia daţi un google şi ruşinaţi-vă. Şi spuneţi-mi cât la sută aţi făcut voi pe lângă mine. Ruşine!>>”, v-am prezentat mai multe replici ale lui Raul Pătrașcu, postate din postura de proaspăt absolvent al UMFT pe un grup de Facebook al viitorilor rezidenți. Printre respectivele replici, era și următoarea: “Pentru cei speciali care <<au învățat>> și insistă cu data de 8 – eu am învățat și prind oricum ce vreau, că pentru mine examenul acesta e o glumă pe lângă ce examene dădeam la Yale”.



Finalmente, Raul Pătrașcu nu a mai dat rezidențiatul în 2019, ordinea priorităților schimbându-i-se după numirea ca manager la Spitalul Județean, însă l-a dat în 21 noiembrie 2021, cu trei luni înainte de a fi schimbat din funcție.

Curioși să aflăm cu ce medie a intrat chimistul care a făcut doi ani de facultate la Yale University și pentru care examenul de rezidențiat era o glumă, am urmat îndemnul adresat, în 2019, de domnul Pătrașcu colegilor absolvenți de Medicină, adică am dat un search pe Google. Am căutat, așadar, pe internet rezultatele concursului național de rezidențiat, sesiunea noiembrie 2021, le-am găsit rapid și, la fel de repede, am observat că persoana publică Raul Pătrașcu devenise brusc extrem de discretă, solicitând, la fel ca majoritatea candidaților, anonimizarea numelui.

Păi dacă examenul de rezidențiat era o glumă pentru el, însemna că deja celebrul absolvent de Yale n-avea nici un motiv să-și ascundă punctajul pe care l-ar fi obținut, unul excelent, nu-i așa? Și încă ceva: statutul de persoană publică asumat de Raul Pătrașcu și lecțiile televizate de medicină pe care tânărul politician penelist continuă să le ofere românilor vin la pachet cu renunțarea la anonimat. Ori persoană publică, ori anonimă, una din două! Nu poți fi ba una, ba alta, în funcție de interesul de moment.

Clasare “senzațională” la o “glumă de examen”

Cum curiozitatea ne-a sporit, am continuat căutarea pe Google, iar perseverența ne-a fost răsplătită: am găsit lista candidaților înscriși la concursul de rezidențiat, publicată în noiembrie 2021 pe site-urile Ministerului Sănătății și ale universităților de medicină organizatoare. Din coroborarea celor două liste, cea a candidaților și cea a rezultatelor, am aflat și care a fost punctajul cu care a intrat Raul Pătrașcu la rezidențiat: 630 de puncte din 950 posibile. Pentru a promova examenul de rezidențiat, un candidat trebuie să obțină minimum 60 la sută din punctajul obținut de primul clasat.

Cum, în noiembrie 2021, ocupantul primului loc a obținut 938 de puncte, ultimul punctaj cu care s-a putut promova examenul a fost 562, care reprezintă 60 la sută din 938. Raul Pătrașcu a reușit 67 la sută din punctajul maxim înregistrat la acest concurs, clasându-se pe poziția 3.280 din 4.433 de admiși, adică mai aproape de plutonul codaș decât de cel fruntaș. Cum cei care au intrat la rezidențiat își aleg specialitățile în ordinea punctajelor obținute, este evident că opțiunile domnului Pătrașcu au fost limitate. Ceea ce nu exclude, evident, posibilitatea ca tocmai epidemiologia să fie specialitatea pe care dumnealui și-a dorit-o.



După puseul de aroganță din toamna lui 2019 – “Păi băi băieţi, ia daţi un google şi ruşinaţi-vă. Şi spuneţi-mi cât la sută aţi făcut voi pe lângă mine. Ruşine! (…) Eu am învățat și prind oricum ce vreau, că pentru mine examenul acesta e o glumă pe lângă ce examene dădeam la Yale” –, doi ani mai târziu a sosit momentul adevărului. Iar tânărul Raul s-a prins că, dacă tăcea, filozof rămânea…