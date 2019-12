Managerul „Județeanului” se laudă cu studii la Yale, dar a făcut primii doi ani la o universitate anonimă. Video

Devenit manager interimar al celui mai mare spital din vestul țării la doar 30 de ani, tânărul cercetător Raul Pătrașcu a reintrat brusc în atenția presei. Spunem “a reintrat”, pentru că majoritatea jurnaliștilor timișoreni făcuseră prima oară cunoștință cu domnul Pătrașcu în 1 aprilie 2019.

În ziua respectivă, primarul Nicolae Robu, mare amator de fotbal, l-a prezentat pe Raul în conferință de presă ca fiind o super-achiziție a liberalilor, “transferat” de la Plus-ul lui Dacian Cioloș. Domnul Robu a rostit atunci o veritabilă “laudatio” la adresa proaspătului încorporat, dar nimeni nu a observat – fiindcă nici nu avea cum să observe – că în discursul primarului s-a strecurat și o informație falsă.

Ziua păcălelilor

“Are o diplomă de licență în medicină generală și este doctorand în științe medicale la Facultatea de Medicină a UMFT”, citea primarul de pe o foaie primită de la noua achiziție. Doar că, la momentul respectiv, domnul Raul Pătrașcu nu avea încă nici o diplomă de licență în medicină generală, era încă student în anul VI și urma să susțină examenul de licență peste trei luni, în iulie.

De 1 aprilie, domnul Robu le servise jurnaliștilor o minciunică. Nimeni n-a știut, așa că nimeni n-a ripostat. Luni, când l-am întrebat despre informația falsă citită de primar, domnul Pătrașcu s-a arătat surprins – “Sper că nu a spus așa, pentru că eu nu i-am spus așa, era scris clar că termin în 2019, aia e greșeala lui”. Cum n-avem foaia de pe care citea domnul primar, nu avem cum să știm cine a greșit. Știm doar că din înregistrarea video a fazei respective se vede că Raul Pătrașcu urmărește cu atenție cum povestește primarul despre diploma lui de licență în medicină, fără să intervină și să-i atragă atenția că nu este așa. Deși putea să o facă, a preferat să lase lucrurile așa. Notați această primă informație eronată, va veni și momentul bilanțului.

Plecăciuni ș i osanale

Mergem mai departe. Atât în conferința de presă din 1 aprilie, cât și în scurtele prezentări postate pe două-trei site-uri în limbile română și engleză sau în materialele elogioase apărute anterior în mass-media scrisă și TV, principalul reper repetat obsesiv al carierei lui Raul Pătrașcu este că și-a luat diploma de licență în chimie la celebra universitate americană Yale.

“Știm ce înseamnă Yale, toată lumea știe ce înseamnă această universitate…”, rostea cu venerație primarul Robu la conferința de presă din 1 aprilie. Iar în auto-prezentarea pe care și-a făcut-o atunci în fața jurnaliștilor, Raul Pătrașcu spunea: “Muncind foarte mult, având activități extra-curriculare pe lângă, am reușit să îi impresionez pe cei de la Yale, astfel încât să îmi acorde o bursă, o bursă care conținea și biletele de avion dus-întors ca să pot să mă întorc o dată pe an acasă, căci altfel nici pe-acelea nu mi le-aș fi putut permite ușor”.

Ce pricepe toată lumea de-aici? Păi pricepe că tânărul Raul a făcut patru ani de facultate la Yale University și și-a luat diploma de licență în chimie. Da și nu. O nouă jumătate de adevăr era strecurată cu abilitate în biografia romanțată a junelui cercetător.

Surpriză de propor ț ii

Vă explicăm imediat. După ce, într-un articol publicat săptămâna trecută, remarcam faptul că, în profilul său de pe site-ul www.linkedin.com , Raul a menționat că a făcut doar doi ani de facultate la Yale, în perioada 2010-2012, în condițiile în care studiile de licență durează în Statele Unite patru ani, noul manager al “Județeanului” ne-a sunat pentru a ne lămuri cum stau lucrurile. A rezultat un dialog din care am aflat o informație în premieră absolută:

“– Apar doi ani pe Linkedin pentru că așa am considerat normal având în vedere că primii doi ani de facultate, pe care i-am făcut tot în Statele Unite, au fost la Hamilton College. Dar diploma de licență de patru ani este de la Yale.

– Domnule manager, mă scuzați, dar n-ați pronunțat niciodată numele acesta, Hamilton, tot timpul ați spus că ați făcut facultatea la Yale!

– Pentru că e irelevant.

– Cum să fie irelevant?! Toată lumea trăia cu senzația că ați făcut patru ani de facultate de chimie la Yale.

– Nu, toată lumea trăia cu senzația că am terminat cu diplomă de licență în chimie de la Yale (…) Diploma de licență pentru toți cei patru ani este emisă de Yale, pentru că studiile din primii doi ani au fost recunoscute (…) Diploma pentru cei patru ani este recunoscută de centrul de echivalare din cadrul Ministerului Educației, pentru că altfel nu aș fi putut să mă înscriu la master”.

Dialogul acesta a avut loc marțea trecută, zi în care am convenit cu domnul Pătrașcu să purtăm o discuție mai amplă, față în față, peste câteva zile. Aceasta a avut loc luni dimineață, în biroul dânsului de la Spitalul Județean, iar concluziile vi le prezentăm în continuare.

O conjunc ț ie inventată

La întrebarea noastră – “De ce ați spus în conferința de presă că i-ați impresionat pe cei de la Yale cu activitățile extracurriculare, astfel încât v-au acordat bursă de studiu, din moment ce nu cei de la Yale v-au acordat, de fapt, bursa de studiu, ci cei de la Hamilton College?” -, domnul Pătrașcu a dat-o la întors, invocând conjuncția “și”: “Am spus că i-am impresionat și pe cei de la Yale”.

De data asta, nu mai e vorba de o jumătate de adevăr, ci de o minciună sută la sută. Înregistrarea postată de domnul primar Robu pe pagina sa de Facebook e clară, nu există nici un “și” înainte de “pe cei de la Yale”. La întrebarea următoare – “De ce n-ați spus de bursa de la Hamilton?” –, răspunsul a fost dezarmant: “Pentru că n-are nici o legătură”…

Recomandări mai tari decât olimpiadele interna ț ionale

În fine, am trecut peste moment și am ascultat explicațiile domnului Pătrașcu cu privire la diferențele între Hamilton College și Yale University:

“Eu la Hamilton am terminat cursurile pe partea de licență în doi ani, pe chimie și pe matematică. La ei am aplicat prima oară pentru că erau în top 15 pe colegiile din America și mi-au oferit bursă întreagă. Apoi, în anul 2, când am văzut că termin toate cursurile, am aplicat la mai multe facultăți, care aveau și studiile de ciclu 2, cum ar veni, studiile masterale, doctorale. Colegiile nu au decât studii de licență, nu au studii masterale și de doctorat (…)

Când eram încă la Hamilton am aplicat la Harvard, la Yale și la alte câteva. Eu am terminat cursurile în doi ani la Hamilton, puteam să fac patru ani, dar ar fi trebuit să iau cursuri de filosofie, de științe sociale etc (…) La Hamilton am început direct cu cursuri de chimie pentru avansați, pentru că aveam o pregătire bună de-aici (n.r. – din România)”.

Pentru că ajunsesem la capitolul pregătire școlară autohtonă, l-am întrebat pe Raul Pătrașcu dacă în liceu – a absolvit Colegiul Național Pedagogic “Carmen Sylva” – a fost olimpic internațional la vreuna din disciplinele chimie, fizică, biologie sau matematică. Răspunsul a fost negativ, maximul atins l-a reprezentat, în clasa a X-a, participarea la faza națională a olimpiadei de științele pământului.

Întrebarea următoare a venit în mod firesc: “Bun, dar de obicei premiile luate la olimpiadele internaționale sunt motive care atârnă foarte greu în momentul în care o universitate de top acordă burse de studiu”. Iată și răspunsul: “Eu am făcut un an de liceu (clasa a XI-a – n.r.) acolo, în Statele Unite, și acelea sunt motive care atârnă la fel de greu, pentru că am avut recomandări de la profesori americani”.

Așadar, pentru Hamilton College, recomandările de la profesorii americani au fost suficiente, iar lipsa oricăror participări la olimpiadele internaționale ale liceanului Raul Pătrașcu n-a mai avut nici un fel de importanță.

“ Am așteptat interviul… ”

Revenim la transferul la Yale: “Procedura de transfer la Yale a fost așa: aplicau din toată lumea ca să se transfere, am fost aproape 1.100 și am intrat 24, dintre care unul am fost eu, care am avut nevoie și de bursă. Pentru continuarea studiilor de licență, cu recunoașterea materiilor făcute la Hamilton și cu opțiunea de a lua cursuri mai avansate, dar diploma tot de licență fiind, pentru că altfel ar fi trebuit să continui cu doctoratul. Pe diploma de licență primită de la Yale scrie că îmi conferă toate drepturile ca și cum aș fi făcut și primii ani acolo”.

Am insistat să aflăm de la domnul Pătrașcu de ce n-a spus, totuși, nimic în conferința de presă din aprilie despre primii doi ani de facultate la Hamilton:

“Am așteptat interviul…

– Ce interviu ați așteptat?!

– Să mă întrebe oamenii… Cum să explic în conferința de presă toată viața mea?”.

Niciodat ă , nicăieri

Să anunți, în două vorbe, că ai făcut primii doi ani de facultate la Hamilton College și că apoi te-ai transferat la Yale University nu înseamnă că îți povestești viața, e chestie de câteva minute. Trebuie doar să vrei să spui tot adevărul, nu doar jumătate din el. Și explicația cu “am așteptat interviul” e de-a dreptul hazlie: domnul Raul Pătrașcu mai are apariții în presa timișoreană, atât în mass-media scrisă, cât și la TV, din 2015 încoace – cine nu crede să caute pe internet – dar nici în acele ocazii nu a spus absolut nimic despre primii doi ani de facultate petrecuți la Hamilton College.

Mai mult, nici în scurtele prezentări ale lui Raul Pătrașcu, în română și în engleză, postate pe câteva site-uri, inclusiv pe pagina sa de LinkedIn, când avea tot timpul din lume să menționeze și legătura sa cu Hamilton College, nu apare nimic pe acest subiect. Iar un CV clasic al domnului Pătrașcu, în care anii de studiu trebuie să apară în mod explicit, nici nu poate fi găsit pe internet, ca atâtea alte CV-uri, nici nu ne-a fost trimis pe mail, așa cum ni se promisese de către noul manager al Spitalului Județean.

Un colegiu anonim

Toată această camuflare a adevărului gol-goluț are o explicație: nu dădea bine să anunți că ai plecat cu bursă de studii în America la o instituție de învățământ care nu există în topul celor mai bune 1.000 de universități din lume. Da, este exact cum ați citit: Hamilton College nu figurează în nici unul dintre cele mai cunoscute trei clasamente ale celor mai bune 1.000 de universități din întreaga lume.

Nu apare nici pe site-ul www.shanghairanking.com (sunt luate în calcul 1.000 de universități, iar Yale e pe locul 11, dar Hamilton College nu figurează), nici pe www.topuniversities.com (1.002 universități, Yale – pe 17, Hamilton – nicăieri) și nici pe www.timeshighereducation.com (1.397 universități, Yale pe 8, lipsă Hamilton).

Un detaliu semnificativ: găsim în aceste clasamente, pe poziții între 800 și 1.000, inclusiv universități românești, din Cluj-Napoca (Babeș-Bolyai) și din București (Universitatea și Academia de Studii Economice). Ba chiar, în clasamentul în care apar 1.397 de universități, regăsim mai multe instituții de învățământ superior din țara noastră (Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași, Universitatea de Medicină și Farmacie Iași, Universitatea Politehnică din București, Universitatea Politehnică Timișoara, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest Timișoara).

Radio Erevan se întoarce

Evident, unul dintre principalele motive pentru care Hamilton College nu apare în aceste clasamente este faptul că, deși oferă studii de licență întinse pe patru ani, nu organizează studii masterale și doctorale. Ca atare, nici nu are cum concura cu universități precum Harvard, Yale ori Stanford și nici măcar cu Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca ori cu celelalte universități românești din top. E altă gâscă-n altă traistă.

Imediat după ce ne-a precizat că a făcut primii doi ani de facultate la Hamilton College, Raul Pătrașcu a ținut să menționeze: “Hamilton este tot în top 15 în SUA”, afirmație pe care a încercat să ne-o și probeze în timpul întâlnirii de luni dimineață. Atunci ne-a arătat pe telefon și apoi ne-a trimis o captură de ecran și pe WhatsApp pentru a demonstra ceea ce susține.

Doar că în print-screen-ul de pe site-ul respectiv ( www.usnews.com ) Hamilton College apărea ca ocupantă a locului 14 nu în clasamentul celor mai bune universități/colegii din SUA, ci în topul celor mai bune colegii de arte liberale, ceea ce era, iarăși, altceva. Era o nouă jumătate de adevăr, nu știm dacă mai țineți socoteala…

PR-ul nu poate înlocui adevărul

Fiindcă domnul Pătrașcu susținea că nu are încredere în veridicitatea clasamentelor invocate de noi, am căutat colegiul respectiv și pe site-ul american menționat de managerul Spitalului Județean. Dar nu în topul celor mai bune colegii de arte liberale, ci în topul celor mai bune colegii/universități din Statele Unite, „National University Rankings”, în care figurează 399 de instituții de învățământ superior. Nici urmă de Hamilton College! În schimb, Yale University ocupă în acel clasament poziția a treia.

Mai mult, observând că acest site oferă și un clasament al primelor 1.500 de universități din lume, „Best Global Universities Rankings”, am dat un „search” și acolo. Rezultatul a fost identic: colegiul la care a studiat Raul Pătrașcu în primii doi ani nu se regăsește nici în primele 1.500 de universități din lume, în timp ce Yale se clasează pe locul 12.

Ăsta e adevărul, restul e “public relations”.