Competiţie de şah pentru copii la Ghiroda FOTO

CSC Ghiroda şi Giarmata Vii a organizat, recent, la Căminul Cultural din reşedinţa comunei situate lângă Timişoara, turneul de şah pentru copii „Cupa Moş Nicolae”. Ediţia inaugurală a fost destinată copiilor şi juniorilor sub 14 ani şi s-a desfăşurat după cum urmează: turneul A – legitimaţi – copii sub 14 ani: pe parcursul a şapte runde, în sistem elveţian, timp de gândire 12 minute cu cinci secunde increment/ mutare/ jucător/ partidă; turneul B – copii sub 12 ani nelegitimaţi sau legitimaţi cu un ELO/CIV până la 1050, pe parcursul a şapte runde în sistem elveţian, timp de gândire 12 minute cu cinci secunde increment/ mutare/ jucător/ partidă.

Criteriile de departajare au fost, în ordine, victoria directă, bucholz mediu şi bucholz total.

Competiţia s-a desfăşurat după următorul program: sâmbătă – 9-9,30 – ultimele înscrieri; 9-30-9,50 – şedinţa tehnică, verificarea listei de start şi deschiderea oficială a competiţiei; 10-13 – rundele 1-4; 13-14 – pauză de masă; 14-16-rundele 5-7. „Turneul s-a desfăşurat în condiţii optime, copiii şi-au dat interesul şi au participat cu mare drag şi implicare la această competiţie, iar rezultatele au fost pe măsura aşteptărilor noastre. Toţi copiii au primit diplome de participare, iar primele trei locuri de la fiecare turneu în parte au fost premiate cu cupe, medalii şi diplome. De asemenea, au fost premiate cu cupe, medalii şi diplome primii trei clasaţi de la categoriile 12, zece şi opt ani atât la fete, cât şi la băieţi.

CSC Ghiroda şi Giarmata Vii a fost reprezentat cu succes de Mihai Voicu, care a obţinut locul al doilea la turneul A, categoria sub 12 ani, şi Ştefan Voicu, care a acumulat cinci puncte din şapte la tuneul B”, a declarat arbitrul Vasile Paraschiv. „A fost o deosebită onoare pentru clubul nostru şi pentru comunitatea din care facem parte să avem înscrişi un număr atât de mare de copii la acest turneu. Am avut copii legitimaţi la cluburi de şah din tot judeţul Timiş şi din Arad. Pe lângă taxa de participare, care a fost cadou de Moş Nicolae, copiii au fost premiaţi cu diplome, cu medalii şi cu o mică atenţie din partea noastră. De asemenea, toţi juniorii sub zece ani au primit din partea CS Mediator Giarmata Vii, prin amabilitatea familiei Mihai, câte o revistă de specialitate. Mulţumim organizatorilor, antrenorilor noştri şi Consiliului Local Ghiroda pentru sprijin. Ne îndreptăm privirea spre un nou an plin de realizări la această secţie de şah din cadrul clubului nostru şi dorim să transmitem încă de pe acum tuturor colaboratorilor noştri <<Sărbători fericite!>>”, a spus şi Marius Mihai Poclid, directorul CSC Ghiroda şi Giarmata Vii.