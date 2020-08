Florin Nanu, candidatul Pro România la Primăria Racovița: „Familia și consătenii mă susțin în tot ceea ce vom face”

Florin Nanu este candidatul Pro România pentru primăria comunei timişene Racoviţa. Pentru cei mai mulţi este cunoscut de pe terenul de fotbal, Florin Nanu fiind fostul fotbalist care a evoluat pentru ACS Politehnica Timişoara în primul eşalon. Florin Nanu este strâns legat de comuna Racoviţa, acolo unde a fost primar regretatul Ion Nanu, tatăl acestuia. Acesta crede că a sosit momentul să se implice în viaţa comunei timişene din postura de primar, doar aşa putând să ducă mai departe priectele demarate de tatăl său.

– Ce te-a determinat să iei decizia de a candida la primăria comunei Racoviţa?

– Am analizat posibilitatea de a candida la primăria comunei Racoviţa împreună cu familia mea, care mă susţine necondiţionat în acest demers. A contat şi faptul că foarte mulţi consăteni din cele cinci sate aparţinătoare comunei noastre m-au împins de la spate pentru a lua decizia să candidez pentru postul de primar. Oamenii din comuna noastră cunosc extrem de bine familia Nanu, mai ales prin prisma tatălui meu, pe care îl regretă nespus, acesta fiind primarul Racoviţei timp de 12 ani.

– Ai de gând să continui proiectele demarate de tatăl tău?

– Cu siguranţă! În cele trei mandate ale tatălui meu au avut loc importante investiţii în infrastructura comunei noastre. Poate cele mai importante din ultimii zeci de ani. Mă refer aici la introducerea de reţele de apă şi canal, modernizarea drumurilor şi străzilor din comună sau reabilitarea de obiective culturale. Nu au fost omise nici manifestările culturale şi sportive, atât de importante pentru o comunitate cum este cea din Racoviţa. Personal, doresc să demarez şi alte proiecte noi cu impact major pentru comuna noastră.

– Ai jucat fotbal la nivel înalt, după ce ai bifat zeci de jocuri în primul eşalon fotbalistic din România. Ce au în comun fotbalul şi politica?

– Cred că cei mai mulţi ar fi tentaţi să spună că fotbalul şi politica nu au nimic în comun. Eu cred că există asemănări între cele două. Una dintre ele ar fi munca în echipă. La fel ca şi pe terenul de fotbal şi în politică cred că este foarte important cum îţi alegi oamenii şi cum colaborezi cu ei. Din fotbal am învăţat să fiu altruist, calitate care sper să mă ajute în politică, dar în special în relaţia cu consătenii mei din satele care formează comuna Racoviţa.

– Să revenim la proiecte. Poţi exemplifica câteva dintre ele?

– Aşa cum am mai spus şi mai sus, în comuna noastră s-au realizat multe obiective cu impact major în viaţa oamenilor din Racoviţa, în timpul mandatelor de primar ale tatălui meu. În ceea ce mă priveşte, pe lângă politica de apropiere faţă de toţi consătenii, voi face toate diligenţele pentru atragerea de fonduri europene, după modelul altor comune din ţară, care au reuşit să acceseze astfel de fonduri pentru ridicarea de creşe, şcoli şi alte investiţii în infrastructură. Dacă îmi permiteţi un joc de cuvinte, vă spun că în timpul mandatelor tatălui meu Racoviţa a evoluat în Liga 1, făcând o treabă excelentă, dar eu doresc să duc Racoviţa în cupele europene.

– Cum arată lista de consilieri locali pe care îi propui?

– Pot să vă spun că este o listă dinamică, pe care se regăsesc tineri cu viziuni sănătoase despre administraţie, dar şi oameni cu experienţă din toate satele aparţinătoare comunei noastre. Sunt sigur că împreună vor da plus valoare viitorului consiliu local.

– Anul acesta împlineşti 37 de ani. Unii ar spune că este o vârstă fragedă pentru funcţia de primar.

– Ştiu că tinereţea nu este o virtute. Consider însă că am acumulat destulă experienţă până la această vârstă încât să-mi asum o astfel de candidatură. Viaţa nu mi-am petrecut-o doar pe terenul de fotbal, eu activând în administraţia publică de câţiva ani la nivel înalt, în cadrul Consiliului Judeţean Timiş, unde am acumulat experienţa necesară care să-mi permită să mă implic la nivelul primăriei din comuna noastră. Aşa cum am mai spus, în spatele meu se află o familie unită şi foarte mulţi consăteni din comuna Racoviţa, care ştiu ce a făcut familia Nanu pentru comunitate şi îşi doresc ca lucrurile bune să nu se oprească, ci să continue. Sunt convins că pot fi garantul lucrurilor bune făcute pentru comuna Racoviţa şi locuitorii săi.