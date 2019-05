Florian Walter a murit în spital

Florian Walter a murit duminică noaptea, în jurul orei 22:00. Avea 56 de ani. Fostul investitor de la Dinamo, Petrolul și „U Cluj” era în stare critică la Spitalul de Urgență Floreasca din București, după ce joi suferise un atac cerebral, transmite gsp.ro.

Vineri noapte, Florian Walter a fost operat de doctorul Șerban Brădișteanu. Din acel moment a fost în comă, ținut în viață de aparate, până astăzi.

Walter mai suferise un preinfarct pe vremea când fugise de justiție în Dubai, în octombrie 2015. În 2010, fusese operat tot pentru probleme cardiace.

Florian Walter a fost acţionat la Dinamo, U Cluj şi Petrolul. A fost patronul Romprest, cea mai mare firmă de salubritate din România.

Walter a fost adus sub escortă din Emiratele Arabe Unite, în martie 2016, la aproape un an de când a fost dat în urmărire, fiind acuzat într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu uriaş: 20 de milioane de euro. Din august 2016 era sub control judiciar.

Florian Walter era suspectat de procurorii DIICOT că a iniţiat şi coordonat o grupare suspectată de evaziune fiscală şi spălare de bani, operaţiuni financiare în care este implicată Compania Romprest Service, alături de alte societăţi comerciale, între care unele considerate firme-fantomă, conform romaniatv.net.