Prăbușirea unui avion de luptă, filmată live într-un oraș din China (Video)

Un avion de luptă s-a prăbușit în China, într-un oraș din estul țării. Momentul accidentului aviatic a fost surprins de o cameră video.

Prăbușirea a fost filmată în orașul Weihai, din provincia Shandong, din estul Chinei. Imaginile surprind avionul JH-7 încă în aer.

Aparatul de zbor, complet scăpat de sub control, se prăbușește, iar impactul e urmat de o uriașă explozie.

#BREAKING

📹 | A Chinese JH-7 fighter bomber crashed in the city of Weihei in #China‘s Shandong state. The moment of the crash was captured by CCTV.pic.twitter.com/MCvW2J5lpo

— EHA News (@eha_news) May 19, 2019