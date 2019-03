Flavius Biea trece la nivelul următor >> Sportivul de pe Bega va organiza gale de box profesionist în care va distribui şi nume grele ale kick-boxing-ului românesc. Primul eveniment pugilistic al clubului Biea Promotion va avea loc în luna iunie la Timişoara

Trei evenimente majore televizate în lumea boxului vor fi organizate în fiecare an de Biea Promotion, clubul pugilistului timişorean Flavius Biea, care s-a despărţit recent de King Promotion şi a luat-o pe cont propriu.

Iar prima gală profesionistă va avea loc în 15 iunie chiar în oraşul de pe Bega.

Fostul campion european şi mondial de cadeţi vine cu o abordare inedită. În galele sale îşi vor face apariţia câţiva dintre cei mai buni kickboxeri români.

Timişoreanul Daniel Corbeanu şi arădeanul Eduard Gafencu au confirmat deja prezenţa la „Noaptea Spartanilor 2”, la fel şi ploieşteanul Amansio Paraschiv. Bineînţeles, ei vor lupta pe reguli de box.

Biea a crescut în categorie, astfel că va pierde centura IBA Intercontinentală pe care o deţine în prezent. O vrea pe cea de la divizia de greutate imediat superioară (69,8 kilograme) şi speră să-l convingă pe Johan Gonzalez să şi-o pună în joc la Timişoara la mijlocul lui Cireşar.

Alte două variante de adversari sunt Frank Rojas, un conaţional al campionului IBA, şi francezul Fouad El Massoudi.

„Pentru meciul meu de la Timişoara am iniţiat discuţii cu trei boxeri. Mă cam înspăimântă palmaresul lor, dar ca să fac performanţă şi să cresc trebuie să-i bat pe cei mai buni. Printre cei cu care negociez sunt Frank Rojas, cu 24 de victorii în palmares, dintre care 23 înainte de limită, şi doar două înfrângeri, şi Johan Gonzalez, cu 20 de victorii, toate prin KO. Rămâne de văzut dacă ne vom înţelege în plan financiar. Fiind organizator, eu le voi acorda bursa de meci. Am crescut în categorie, de acum înainte voi boxa la 69,8 kilograme, şi sper să-l întâlnesc pe Johan Gonzalez, care este deţinătorul centurii IBA Intercontinental”, a declarat, astăzi, Flavius Biea.

Bogdan Dinu, Benny Adegbuyi, Viorel Simion şi Florin Cardoş sunt alte nume grele care ar putea fi prezente la gala de la Timişoara.

„Vreau să aduc în România un nou concept despre boxul profesionist. Voi organiza trei gale în ţara noastră, iar prima dintre ele va fi la Timişoara în data de 15 iunie. Evenimentul se va numi <<Noaptea Spartanilor 2>>, pentru că vom avea în ring doar spartani. De aceea am insistat să-i am în gală pe colegii şi prietenii mei Eduard Gafencu şi Daniel Corbeanu. Ei fac performanţă în kick-boxing şi au acceptat să lupte pe reguli de box. Va fi debutul lui Corbeanu în ringul profesioniştilor, el a făcut istorie în China. În proporţie de 90 la sută va fi prezent şi Bogdan Dinu. El va boxa în Statele Unite ale Americii pe 23 martie împotriva unui fost campion mondial, dar a anunţat că va fi prezent şi la Timişoara. Sunt mândru că am reuşit să-l aduc în oraşul nostru, el este un nume mare în boxul profesionist. Va mai fi Amansio Paraschiv, un kickboxer care are deja un meci în boxul profesionist, câştigat. Vrea să facă şi el un parteneriat cu mine, să fie distribuit în toate cele trei gale pe care le voi organiza. Trebuie să schimbăm ceva în boxul profesionist din România. Mai suntem în discuţii cu Florin Cardoş, un fost campion european, şi cu Benny Adegbuyi, cu menţiunea că el nu îşi cunoaşte programul exact din Glory şi mi-a spus să nu mă bazez 100 la sută că va fi prezent. Dacă îi va permite programul cu siguranţă îşi va face prezenţa în ringul profesionist de la Timişoara. Mai purtăm discuţii cu Alexandru Jur, Viorel Simion, Cezar Juratoni şi Daniel Buciuc”, a mai spus Flavius Biea.

Pugilistul în vârstă de 29 de ani nu a ocolit subiectul despărţirii de managerul Sorin Florea: „Nu mai sunt promovat de King Promotion, nu mai am contract cu ei, am deschis clubul Biea Promotion pentru a face performanţă alături de alţi români. Se pot face lucruri frumoase şi acasă dacă avem oameni de calitate lângă noi”.

Alături de Flavius Biea se află Brian Filimon, fotbalist şi totodată primarul comunei cărăşene Măureni, şi Mihai Ion, preşedintele Asociaţiei Judeţene de Box Timiş.

„Este ceva nou pentru mine, însă am crezut tot timpul că nimic nu este întâmplător în viaţă şi mai ales în lumea sportului. Sunt profesor de sport, am lucrat opt ani în învăţământ apoi am intrat în administraţia publică, de trei ani sunt primar într-o comună din judeţul Caraş Severin. Am simţit o conexiune cu Flavius, există compatibilitate între noi, este o provocare frumoasă pentru mine. Voi fi alături de el, am simţit că el poate aduce un plus zonei Banatului. Vrem să aducem cât mai mulţi oameni alături de noi, fără susţinere este greu să progresezi. Vrem să organizăm o gală frumoasă la Timişoara în luna iunie. Am obţinut promisiunea domnului Dobra că ne va fi alături în organizarea acestui eveniment. Este un început promiţător, vom avea alături Consiliul Judeţean Timiş”, a precizat Brian Filimon.

„Îl asigur pe Flavius că are tot girul meu şi al colegilor mei de la Asociaţia Judeţeană de Box Timiş în buna desfăşurare a acestei competiţii. Îl vom ajuta cu tot ce ţine de noi pentru ca el să se pregătească pentru meci, nu să umble să organizeze gala de la Timişoara. Sunt sigur că va fi un eveniment de succes la Timişoara”, a afirmat, la rândul său, preşedintele Asociaţiei Judeţene de Box Timiş, Mihai Ion.

TVR, Digi Sport şi Pro TV sunt posturile cu care au fost iniţiate discuţii pentru televizarea galei din 15 iunie.