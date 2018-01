Flavius Biea se antrenează la Giroc alături de un nou preparator fizic

Pugilistul timişorean a început, astăzi, pregătirile pentru următorul său meci la profesionişti, urmând să susţină şi un cantonament în Anglia, la Manchester, sub îndrumarea lui Ricky Hatton

Noua sală a fostului campion mondial şi european de cadeţi va fi inaugurată în prezenţa unor nume grele ale boxului românesc

Pugilistul Flavius Biea (28 de ani, 12 meciuri la profesionişti, 11 victorii, dintre care şase înainte de limită, şi o singură înfrângere) a demarat, astăzi, pregătirile pentru următorul meci în ringul profesioniştilor.

Antrenamentele sale se desfăşoară la sala de box pe care fostul campion mondial şi european de cadeţi a deschis-o recent la Giroc.

Înainte de a pleca într-un stagiu centralizat de o lună la Manchester, unde va fi îndrumat de fostul campion mondial Ricky Hatton, el va lucra la Giroc cu un nou preparator fizic. Este vorba despre fostul handalist timişorean Sorin Sărăndan, care este alături de Flavius Biea la primele şedinţe din 2018.

Boxerul timişorean îşi doreşte o nouă luptă la sala „Constantin Jude”, însă momentan nu au fost stabilite data şi locul desfăşurării celui de-al 14-lea său meci la profesionişti.

„Am deschis recent o sală de box situată la intrarea în Giroc. Am toate condiţiile aici, încerc să promovez şi alţi băieţi. Sper ca domnul primar din Giroc, Ionel Toma, să fie alături de noi, sunt puţine săli de box la acest nivel la Timişoara şi în ţară. Vrem să aducem noi boxeri atât pentru Timişoara, cât şi pentru Giroc. Îi aşteptăm pe copiii din cele două localităţi, vrem să facem performanţă cu ei, dar pe lângă aceştia aşteptăm oameni de toate vârstele care îşi doresc să se menţină în formă. Sunt invitaţi toţi cei care vor să se mişte, voi fi aici până când voi pleca în Anglia, atunci voi lăsa un antrenor care va ţine antrenamentele. Momentam desfăşurăm antrenamente în zilele de luni, miercuri şi vineri, cu două grupe, în intervalele orare 18-20 şi 20-22. Boxul nu este bătaie, ci un sport care te face mai inteligent şi îţi oferă un alt tip de mişcare faţă de cea din sala de forţă. Boxul înseamnă şi disciplină, vrem ca ei să plece de la sală mai disciplinaţi şi cu o gândire mai sănătoasă. Am avut o discuţie cu domnul primar Ionel Toma, sperăm să înfiinţăm o secţie de box la Giroc unde să fiu antrenor, să mă ocup de copiii care vor să practice acest sport. Antrenamentele mele specifice vor avea loc chiar în această sală. Sala este deschisă, deşi încă nu am inaugurat-o oficial, probabil că voi face acest lucru după următorul meu meci. L-am invitat pe domnul Mihai Leu, care face parte din familia mea, el mi-a deschis calea spre boxul profesionist. Am vorbit şi cu Leonard Doroftei şi Francisc Vaştag, îi aştept şi pe ei la inaugurarea sălii mele din Giroc, sunt trei personalităţi mari ale boxului românesc”, a declarat Flavius Biea.

El a adăugat: „În ceea ce priveşte strict cariera mea de boxer profesionist, astăzi voi începe antrenamentele alături de Sorin Sărăndan, un nou preparator fizic care se va ocupa de mine. Sper să fie de bun augur colaborarea cu el. Voi pleca în Anglia cu aproximativ o lună înainte de primul meci, care cel mai probabil va fi la sfârşitul lui martie sau la începutul lui aprilie. Nu mă voi mai duce la Londra, unde am fost până acum. Am ales oraşul Manchester, unde îl voi avea antrenor pe Ricky Hatton. Sper să-l am în colţ la următorul meci. Mi-aş dori ca acesta să fie la Timişoara, însă cel mai probabil acesta va avea loc la Bucureşti şi abia apoi voi reveni acasă. Rămâne să stabilim data exactă şi locul. Este clar că voi mai boxa la Timişoara, îmi doresc acest lucru. Poate că în viitor voi boxa chiar la Giroc, dacă vom avea o sală corespunzătoare aici. Sper să am mai multe meciuri în acest an şi să fac faţă tuturor provocărilor. Din păcate, ultimul meci nu s-a încheiat cu o victorie pentru mine, dar o să trec peste această înfrângere şi voi deveni campion mondial!”.