Finanțare de la buget pentru o echipă de fotbal din judeţul Timiş

Recent promovată în Campionatul Județean Timiș, AS Camaro Fibiș va primi o susținere mai consistentă din partea autorităților locale după modificările legislative privind finanțarea sportului.

”Până acum, am ajutat echipa cu plata legală a arbitrilor și cu asigurarea combustibilului pentru deplasări. Odată cu schimbarea legii, vom hotărâ în Consiliul Local cu ce sumă vom putea finanța. Vrem să facem mai mult pentru băieți, majoritatea fiind localnici, mai ales că avem și foarte mulți spectatori la meciuri”, a declarat Gheorghe Dorel Carcea, primarul comunei Fibiș, și fost jucător la ”Recolta”, vechea echipă a satului.

De altfel, condițiile de joc ale grupării antrenate de Dan Rotaru s-au schimbat în bine. ”Înainte la teren era o baracă comună care servea ca vestiar pentru toți jucătorii. Pentru toalete, echipele apelau la vecinii din preajmă. Așa a fost și pe vremea când jucam eu. În primăvară am dat în folosință baza sportivă, după ce am făcut mai multe lucrări.

Astăzi, avem vestiare separate pentru gazde, oaspeți și arbitri, dușuri, toalete și magazie. Pentru noul sezon, terenul a fost tăvălugit și îndreptat cu autogrebla. De asemenea, din respect pentru suporteri, am aranjat tribunele. La fiecare meci avem peste o sută de spectatori, iar, în deplasare, o mică galerie însoțește echipa”, spune Gheorghe Dorel Carcea.

Pentru noul sezon cei de la AS Camaro și-au stabilit ca obiectiv menținerea în liga a V-a. ”La Fibiș, fotbalul are tradiție deși cel mai înalt nivel atins este cel obținut în prezent. Am promovat pe puterile noastre și dacă e să avansăm va fi tot prin forța noastră.

Ținem pe lângă echipă câțiva copii din sat cu vârste de peste 14 ani și îi creștem. Intenționăm să realizăm pentru aceștia un miniteren de fotbal cu covor sintetic sau gazon”, a adăugat Gheorghe Dorel Carcea.