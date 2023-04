Festivitatea de deschidere a Olimpiadei Naționale de Religie – Cultul penticostal, la Timișoara

Peste 160 de persoane – elevi, profesori, părinți – din șase județe din țară (Alba, Arad, Argeș, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, București, Cluj Hunedoara, Maramureș, Sălaj, Suceava și Timiș), alături de importanți exponenți ai unor instituții din zona educației și administrației au fost prezente miercuri, 19 aprilie, la deschiderea festivă a Olimpiadei Naționale de Religie – Cultul Penticostal, clasele V – XII/ Licee Teologice Penticostale, clasele IX – XII.

Evenimentul a avut loc miercuri, 19 aprilie, în Aula Magna a Universității de Vest din Timișoara, proba scrisă a competiției (prima de acest fel) fiind programată pentru 20 aprilie, la Liceul Teologic Penticostal Logos.

În deschidere, întreaga audiență a rostit, într-un glas, rugăciunea ”Tatăl nostru”, înainte ca invitații să le adreseze participanților câteva cuvinte, conform desfășurătorului prevăzut pentru un astfel de moment:

”Olimpiada înseamnă 165 de persoane venite în Timișoara, respectiv 146 de elevi, 122 de elevi clasele V-XII și 24 de elevi de la clasele IX-XII de la liceele teologice penticostale. (…) Mă emoționați… Prezența dumneavoastră atât de numeroasă, într-o societate atât de secularizată, înseamnă un câștig și un beneficiu pentru noi, adulții”, a precizat directorul Liceului Teologic Pentiscostal Logos, Liana Lăcrămioara Grigoraș.

” Timișoara are multe premiere, în diferite domenii, ale științei, ale culturii, ale învățământului chiar, dar iată că și prima ediție a Olimpiadei Naționale de Religie – Cultul penticostal are loc tot la Timișoara”, a subliniat președintele onorific și fondatorul Liceului Penticostal Logos, Gheorghe Cătană, care a mulțumit, cu acest prilej, conducerii UVT pentru deschidere și găzduire, respectiv diligențelor depuse de directorul Departamentului pentru Relația cu Mediul Preuniversitar, Marin Popescu.

Vasile Timiș, inspector general în cadrul Ministerului Educației: ”Să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste bucurii, dar noi toți, și mai ales cei maturi, să ne gândim că bucurie ne faceți dumneavoastră, elevii și părinții, care vă educă și care v-au trimis să vă asumați și să mărturisiți credința, spiritualitatea, lucrurile bune și frumoase pe care le-ați învățat de la profesorii dumneavoastră de religie”.

Romeo Moșoiu, consilier – cabinetul ministrului la Ministerul Educaţiei: ”Fac parte din generația care a strigat <Azi în Timișoara, mâine-n toată țara!>.

Mă bucur foarte tare că această deschidere are loc în această Aulă superbă, pe care o știu de 32 de ani, și la bucur că are loc la Universitatea de Vest – o universitate foarte dinamică, care este în plină ascensiune în România, de care cu siguramță în următorii ani va ajunge cel puțin în Top 100 universități la nivel mondial, pentru că asta este viziunea și strategia pe care universitatea o are. (…)

Să nu uitați, acum este perioada în care vă șlefuiți caractere.Reperele noastre morale ne vor ajuta să trecem și prin aceste vremuri prin care trecem. În istorie niciodată nu a fost ușor. Omenirea a evoluat și a trebuit să facem față unor provocări. Am siguranța că Dumnezeu va avea grijă și de noi, în așa fel încât să ne bucurăm de ceea ce a lăsat pe acest pământ.”

Subprefectul de Timiș, Sorin Ionescu: ”În 1989, eram elev la Școala Gimnazială nr. 27.

Era o școală dărăpănată, iar dacă în ziua de astăzi această școală a prins viață, înflorește, e frumoasă și e plină de spirit, marele merit îi aparține lui Ghiță Cătană și celor din jurul lui, care au înțeles că investiția în educație este cea mai importantă pentru o societate. (…) Vreau să vă spun și eu <>, într-un oraș în care, indiferent de confesiune, de etnie, suntem prieteni și frați”.

Viceprimarul Timișoarei, Cosmin Tabără: ” Copiii care merg la olimpiade sunt excepții, sunt excepții prin ceea ce fac. Știu ce înseamnă un copil olimpic ajuns la faza națională, câtă muncă depune, câtă perseverență și câtă răbdare. (…) Indiferent de ceea ce se spune, religia are rolul ei în viața noastră și Dumnezeu este cel spre care ne îndreptăm atunci când ne este greu”.

Inspectorul școlar general adjunct, președintele comisiei centrale a olimpiadei, Cosmin Hogea: ”Ne bucurăm că astăzi, sunteți prezenți aici, în Aula Magna, a Universității de Vest din Timișoara. În această sală, au fost prezenți laureați ai Premiilor Nobel pentru chimie, pentru literatură…

Suntem mândri că aștăzi, sunteți și dumneavoastră, alături de noi, în aceeași sală… Inspectoratul Școlar Județean Timiș încearcă să pună în sprijinul școlii organizatoare tot suportul necesar, astfel încât dumneavoastră să nu vă lipsească nimic. Vă dorim să aveți parte de o ședere cât mai plăcută, să aveți parte de amintiri deosebite legate de Timișoara!”.

Festivitatea a fost antrenată de momente prilejuite de prezența corului de elevi ai Liceului Teologic Penticostal Logos și a tenorului Daniel Zah, care au interpretat cântece religioase.