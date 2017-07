Festivalul tocăniţei, lângă Timişoara

Consiliul Local si Primaria Comunei Dumbravita organizeaza cea de-a 5-a editie a Festivalului Tocanitei. Asadar pe sambata, 29 iulie, de la ora 14, pe strada Karoly Kos din comuna de langa Timisoara se va da startul la focuri.

Pentru echipele participante organizatorii ofera gratuit loc pentru pentru ceaun, lemne pentru foc, cort si o masa pentru pregatirea ingredientelor. Cei care doresc sa participe la concurs sunt rugati sa depuna o cerere la secretariatul primariei pana pe data de 28 iulie inclusiv. Aflata la cea de-a 5-a editie, Festivalul Tocanitei atrage participanti din Banat, dar in fiecare an vin oaspeti din Serbia si Ungaria.

Conform programului stabilit de organizatori, de la ora 18 incepe jurizarea preparatelor, totodata se da startul la programul artistic de pe scena din fata bisericii ortodoxe din centrul civic, astfel ca Formatia “SPARK”, “Gospodinele din Dumbravita”, “Dumbraviteana” si formatia de dansuri populare maghiare “Butykos” vor face spectacol si in acest an. Si in acest an echipa primariei va gati tocanita intr-un ceaun urias de 800 de litri, gata sa deserveasca 1500 de gurmanzi, curiosi sa guste cum a iesit in acest an renumita tocanita dumbraviteana, conform dumbravitatv.ro.