Festival internațional de teatru la Lugoj.

Începând de astăzi, 24 octombrie, scena Teatrului Municipal „Traian Grozavescu” din Lugoj va găzdui, pentru trei zile, ediția a XVI-a a Festivalului internațional de teatru FestteamArt, eveniment organizat de administrația municipală care reunește trupe independente din Grecia, Serbia și România.

Programul spectacolelor va fi următorul: vineri, 24 octombrie, ora 19 – „O scrisoare pierdută”, de I. L. Caragiale (Trupa „Traian Grozăvescu” Lugoj, regia Anca Maria Colțeanu); sâmbătă, 25 octombrie, ora 19 – „Ești vinovat(ă)!” (Teatrul „Sterija” Vârșeț, Serbia, regia Pedja Stoimenovic); duminică, 26 octombrie, ora 18,30 – „Castingul” (one man show, Sorin Palciuc); ora 19:30 – „Femeile din Troia” de Euripide (Teatrul „Apollon” Perigiali-Corinthos, Grecia, regia Polyxeni Orkopoulou Xanthaki). Intrarea publicului la reprezentații este liberă, în limita locurilor disponibile.