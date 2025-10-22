Festival internațional de teatru la Lugoj

Festival internațional de teatru la Lugoj

Festival internațional de teatru la Lugoj.

Începând de astăzi, 24 octombrie, scena Teatrului Municipal „Traian Grozavescu” din Lugoj va găzdui, pentru trei zile, ediția a XVI-a a Festivalului internațional de teatru FestteamArt, eveniment organizat de administrația municipală care reunește trupe independente din Grecia, Serbia și România.

Programul spectacolelor va fi următorul: vineri, 24 octombrie, ora 19 – „O scrisoare pierdută”, de I. L. Caragiale (Trupa „Traian Grozăvescu” Lugoj, regia Anca Maria Colțeanu); sâmbătă, 25 octombrie, ora 19 – „Ești vinovat(ă)!” (Teatrul „Sterija” Vârșeț, Serbia, regia Pedja Stoimenovic); duminică, 26 octombrie, ora 18,30 – „Castingul” (one man show, Sorin Palciuc); ora 19:30 – „Femeile din Troia” de Euripide (Teatrul „Apollon” Perigiali-Corinthos, Grecia, regia Polyxeni Orkopoulou Xanthaki). Intrarea publicului la reprezentații este liberă, în limita locurilor disponibile.

