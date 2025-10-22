Alfred Simonis: Institutul Regional Oncologic se va face din fonduri europene. Mesaj tăios pentru „decidenții politici locali care fac zgomot pe la colţuri” VIDEO

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis, a revenit, din nou, asupra subiectului privind construirea institutului oncologic de la Timişoara, dând asigurări că se va face cu bani europeni. Totodată, Simonis le-a transmis un mesaj tăios celor care nu-şi dorect această investiţie în Timişoara.

„De-a lungul timpului, foarte mulți oameni m-au întrebat de ce nu am folosit structura existentă pentru a construi un spital nou. Acestora le-am adresat, la rându-mi, o întrebare: voi v-ati muta într-o clădire care timp de peste 30 de ani a fost lăsată la voia intemperiilor, care nu a avut geamuri, a cărei structură de rezistență este afectată, a cărei fundație ia apă de atâta amar de vreme? Raspunsul a fost, evident, nu!

Nu poți folosi pentru un spital modern, în 2025, aceeași structură din 1995. În primul rând, clădirile proiectate în anii ’90 nu corespund legislației actuale pentru rezistența la cutremure. Planșeele, armăturile, soluțiile de fundații, toate trebuie aduse la standardele actuale. Consolidarea unui schelet degradat, cu zone fisurate, armături ruginite este riscantă. Nu oferă o garanție de siguranță.

Apoi, spitalele de acum au o alta legislație pentru prevenirea incendiilor, iar o asemenea clădire nu poate fi adusă la standardele actuale fără intervenții care costă foarte mult și nu rezolvă toate problemele.

Circuitele medicale înseamnă trasee separate, zone izolate, ceea ce presupune demolarea unor ziduri de rezistență pentru a recompartimenta. Nu mai vorbim despre buncărele de radioterapie sau imagistică, ce nici nu existau în vechea clădire.

Cu alte cuvinte, nu putem să cosmetizăm trecutul. Avem nevoie de o clădire nouă.

Și mai vreau să clarific ceva.

Institutul Regional Oncologic se va face din fonduri europene. Nu s-a pierdut nici un ban. Iar unor decidenți politici locali, care fac zgomot pe la colturi și nu își doresc un asemenea spital oncologic, le spun încă o data: vom face acest institut regional pentru că pacienții cu cancer nu pot fi părăsiți. Facem totul pentru sănătatea timișenilor”, a transmis Simonis.