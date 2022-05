Fenici: „Facem orice pentru a ne salva, pentru a juca în continuare în prima ligă”. Programul meciurilor SCM Poli de la baraj

Handbaliștii de la SCM Politehnica Timişoara au plecat astăzi spre Ghimbav, pentru barajul de menținere în Liga Națională. După ce ieri au înfruntat HC Dobrogea Sud Constanța, violeţii merg în județul Brașov să dispute cele trei meciuri vitale pentru păstrarea locului în prima divizie.

Turneul de la Ghimbav se joacă după sistemul fiecare cu fiecare, iar primele două clasate se califică pentru ediția 2022/2023 a Ligii Zimbrilor.

„Trebuie să facem cele mai bune meciuri, chiar dacă întâlnim echipe de ligă a doua. Facem orice pentru a ne salva, pentru a juca în continuare în prima ligă. Nici nu vrem să ne gândim ce ar însemna o primă ligă fără Poli. Vom juca serios, vom juca fiecare meci la victorie. Asta este: a fost un sezon lung și greu, pentru că din start am operat anumite schimbări și mă refer la lotul care a fost clar sub cel din sezonul trecut. Știam că va fi greu… Am jucat un handbal destul de bun, cel puțin în partea a doua a sezonului, când relațiile de joc s-au reglat mult mai bine, dar nu am reușit să strângem suficiente puncte pentru a avea liniște pe acest final de campionat și trebuie să mergem la Ghimbav, să jucăm cele trei meciuri și să rămânem în prima ligă”, a declarat Cristian Fenici, căpitanul SCM Politehnica Timișoara.

Programul SCM Poli la Ghimbav:

Vineri, 16.00, SCM Politehnica – CSM Sighișoara (locul IV în Divizia A)

Sâmbătă, 11.00, SCM Politehnica – CSM Oradea (locul III în Divizia A)

Duminică, 13.00, SCM Politehnica – CSM Bacău (locul XII în Liga Zimbrilor)