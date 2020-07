Faptă cumplită în Timiș. Un bărbat și-a omorât câinele în bătaie, cu o cruzime fără margini. Atenție: detalii care vă pot afecta emoțional

O faptă cumplită a fost sesizată de membrii unei asociații pentru protecția animalelor din Sânnicolau Mare. Ei au postat pe Facebok totul, în speranța că autoritățile se vor sesiza și vor lua măsuri împotriva bărbatului care a dat dovadă de o cruzime fără margini.

„Domnul din imagine a hotărât ca are tot dreptul să își omoare cainele , un pui de 4 luni , cu ciocanul . Asta după mai multe lovituri de picioare . Totul s- a întamplat sub privirile îngrozite a doua tinere , care nu stiau cum să facă , să ajute cățelul , dar au fost la un pas de a fi agresate fizic și ele , după niște înjurături românești . Disperate ,ele au cerut ajutorul nostru . Adevărul este că nu știm nici noi încotro , dar voi merge la poliție primul lucru dimineața … între timp , am congelat cadavrul pentru autopsie ” au notat reprezentanții Asociației Pentru Protecția Animalelor RIN TIN TIN, Sannicolau- Mare.

Ei au mai postat și un apel către ministrul de interne, Ioan Vela, căruia i-au reamintit necesitatea înființării Poliției animalelor.