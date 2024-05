Jaf din bugetul public la Timișoara. În timp ce primarul face băi de mulțime într-un club de pensionari, la Direcția de asistență socială se aruncă banii orașului ca într-un club de cocalari: fără număr!

În urmă cu nici o săptămână, Dominic Fritz puncta electoral în mijlocul seniorilor aflați în Centrul de socializare și petrecere a timpului liber – clubul pensionarilor din cartierul Iosefin, o structură din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara (DASMT), iar like-urile și inimioarele curgeau pe pagina de Facebook a primarului…

Ne pare rău să stricăm petrecerea, dar poate că e bine ca timișorenii să afle și ceea ce nu le comunică edilul orașului și mașinăria sa de propagandă. De exemplu, cetățenii orașului ar trebui să cunoască și faptul că în Direcția de Asistență Socială tutelată de Consiliul Local Timișoara există un plan bine pus la punct de sifonare a banilor publici și de îmbogățire a firmelor de casă.

Mai multe piese de schimb decât aparate

Ca de obicei, avem probe pentru ceea ce susținem. Prima dintre ele o reprezintă o colecție de capturi foto din SEAP (Sistemul Electronic de Achiziții Publice). Din aceste capturi (atașăm mai jos o parte dintre ele) reiese că, din februarie 2023 până în martie 2024, Serviciul Administrativ al DASMT a cumpărat, prin achiziție directă, de la firma SC Luqas PC Fabrique SRL, nu mai puțin de 101 cilindri pentru imprimantele/multifuncționalele instituției, în condițiile în care în toate centrele Direcției de Asistență Socială există doar vreo 40 de imprimante, fiecare dintre ele funcționând, evident, cu un singur cilindru!

Deschidem o paranteză pentru o descriere a acestei piese de schimb, găsită pe site-ul www.inktoner.ro:

“Unitățile de cilindru au un rol foarte important în procesul de imprimare. Ele sunt responsabile de transferul tonerului pe hârtie. În interiorul unei unități de cilindru se află firul corona și cilindrul fotosensibil. În procesul de imprimare, imprimantele laser transpun imaginea sau textul în cauză pe cilindrul fotosensibil, imprimarea realizându-se prin fixarea tonerului pe hârtie prin presiune și căldură. Pentru a folosi tonerul și unitatea de cilindru, este necesară introducerea cartușului de toner în unitatea de cilindru și aceasta, ulterior, în imprimantă.

Cartușele de toner conțin o cantitate limitată de praf de toner, astfel încât pot imprima o cantitate limitată de pagini, în timp ce unitățile de cilindru au o durată de viață mai lungă, acestea fiind înlocuite după o perioadă de utilizare mai îndelungată . În momentul în care s-a consumat cartușul de toner sau unitatea de cilindru a ajuns la finalul perioadei de utilizare, acestea se pot separa și se poate înlocui doar consumabilul care nu mai poate fi folosit. În general, imprimanta vă va anunța dacă unitatea de cilindru sau cartușul de toner necesită înlocuirea. În cazul în care nu se întâmplă acest lucru, cel mai simplu mod pentru a vă da seama dacă trebuie să înlocuiți sau nu cartușul de toner sau unitatea de cilindru este să verificați calitatea imprimării. Dacă imprimați texte sau imagini șterse, atunci este necesară schimbarea cartușului de toner. Însă dacă imprimați cu spații sau dungi, atunci este necesară îinlocuirea unității de imagine”. Am închis paranteza.

Pornind de la aceste noțiuni tehnice, am putea trage concluzia că toate cele 40 de imprimante/multifuncționale ale DASMT au semnalat utilizatorilor, în decursul aceluiași an calendaristic, că nu mai pot funcționa în condiții optime din cauza epuizării cilindrilor. Or, din moment ce imprimantele respective nici nu au început să funcționeze în unanimitate la aceeași dată și nici nu au fost folosite identic de către utilizatorii din fiecare centru al DASMT, statistic vorbind, este greu de crezut că toate au avut nevoie, în perioada februarie 2023-martie 2024, de înlocuirea cilindrului. Și încă nu o singură dată, ci de două sau chiar de trei ori în același interval de un an!

Spre comparație, în anul 2022, DASMT a cumpărat – tot prin achiziție directă și tot de la SC Luqas PC Fabrique SRL – 18 cilindri, care au costat în total 7.409 lei (fără TVA), iar în 2021 – 46 cilindri (27.268 lei fără TVA), de la aceeași firmă.

Ca atare, explozia achizițiilor de cilindri din perioada februarie 2023 – martie 2024 – 101 pentru maximum 40 de imprimante! – nu are nici o justificare.

“Ei nu au șuruburi să pună la scaune și cumpără o sută de cilindri…”

După ce am verificat pe SEAP toate aceste detalii legate de achiziționarea pe bandă rulantă a cilindrilor pentru imprimantele/multifuncționalele DASMT, am contactat-o pe doamna Emilia Vîlceanu, nimeni alta decât șefa Centrului de socializare și petrecere a timpului liber – clubul pensionarilor, la care, cum spuneam la început, a fost primarul Dominic Fritz în vizită electorală săptămâna trecută.

De ce am căutat-o pe doamna Vîlceanu? Simplu: pentru că, la dezbaterea publică din 27 martie 2023 pe tema adoptării noii organigrame a DASMT, dumneaei a avut curajul să ia cuvântul și să devoaleze situația reală din cadrul instituției, nu cea cosmetizată de directoarea Emese Esztero și aparatul de propagandă al administrației Fritz. Cităm declarațiile Emiliei Vîlceanu redate în articolul “Dezastru la Direcția de Asistență Socială: fără hârtie igienică și medicamente, angajați care amenință cu demisia!”, publicat în ziua dezbaterii publice pe www.timisplus.ro:

”Este organigrama doamnei director, pe care a făcut-o cu două-trei persoane, fără să țină cont de nevoile centrelor. Am ajuns să ne certăm într-o ședință că nu există hârtie igienică suficientă, să mi se spună să caut sponsorizare! Nu sunt medicamente la centru. Am cerut trei mese, nu se ține cont de aceste nevoi. Ni se spune că nu sunt bani. Cum justificați posturi bine plătite când nu sunt bani de hârtie igienică? Cum puteți să ridicați ochii în fața noastră și să ne spuneți că este o viziune pe care o impune domnul primar? La Clubul Pensionarilor mi s-a spus să cer contribuție și că nu vor mai veni atâția oameni, fosta consilieră a domnului primar (n.r. – userista Dana Lazăr, angajată la DASMT prin concurs cu dedicație), mi-a zis asta”.

În conversația telefonică pe care am avut-o, doamna Vîlceanu ne-a confirmat că situația reală din DASMT nu are nici o legătură cu imaginea idilică prezentată pe Facebook de către Dominic Fritz și administrația USR: “- Ei nu au șuruburi să pună la scaune și cumpără o sută de cilindri… – Cum adică nu au șuruburi?! – Am solicitat telefonic colegilor de la tehnic să vină să strângă picioarele meselor și șezutul scaunelor. Au venit și am avut surpriza ca nu aveau șuruburi să le înlocuiască pe cele care lipseau. Am cerut, de asemenea, să-mi prindă mobilă de bucătărie pe perete și am cumpărat eu L-uri… Avem angajați pentru mici reparații, dar nu au cu ce repara, nu au nimic”.

Curtea de Conturi va verifica achiziționarea cilindrilor

În ceea ce privește achiziționarea fără număr a cilindrilor pentru imprimantele instituției, am avut surpriza ca Emilia Vîlceanu să ne precizeze că a expediat chiar dumneaei, luna trecută, o sesizare pe acest subiect către Curtea de Conturi a României

Vă prezentăm conținutul acesteia: “Sunt angajată a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara în funcția de șef centru. Serviciul Administrativ și Serviciul Tehnic din cadrul DASMT intervin în rezolvarea unor probleme atunci când sunt semnalate în scris aceste probleme de către conducătorii/coordonatorii serviciilor. În cursul anului 2023, un angajat al Serviciului Administrativ s-a prezentat la sediul centrului pe care în coordonez cu o cutie în care spunea că se află un cilindru (piesă de schimb pentru multifuncțională) și cu un bon de consum pentru descărcarea acesteia pe centru. Din cauză că multifuncționala centrului funcționa în parametrii normali, nu i-am permis să schimbe acest cilindru. Acesta a solicitat să depozitez cutia care conținea respectivul cilindru la sediul centrului și să preiau bonul de consum, iar eu am refuzat, motivul fiind că nu există un spațiu de depozitare pentru aceasta.

Pentru că situația era atipică, am mai sunat o colegă, care mi-a confirmat că și la centrul pe care îl coordonează s-a întâmplat aceeași situație, cu diferența că aceasta a preluat 4 cilindri și bonul de consum. Menționez că nici la acest centru cilindrii nu au fost schimbați în multifuncțională, ci au fost lăsați în cutiile lor.

Am verificat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice și am constatat că începând cu luna februarie 2023 și până în prezent au fost achiziționați peste 100 de cilindri pentru diferite modele de imprimante/multifuncționale.

Pentru că achiziționarea acestor cilindri nu a avut la bază nevoia de înlocuire (cel puțin în cele două situații descrise), iar numărul de cilindri achiziționați depășește numărul multifuncționalelor/imprimantelor existente la nivelul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, vă solicit verificarea necesității achiziționării acestor cilindri (în ce mod a fost identificată necesitatea?) și a modului de descărcare a acestora pe locații”.

Directorul general tace, șeful Serviciului Administrativ s-a pus pe numărat

După ce am citit și sesizarea trimisă Curții de Conturi a României, am contactat-o, prin mesaj pe WhatsApp, pe șefa Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, Emese Esztero (prezentă în fotografia de deschidere a articolului alături de Cosmin Dumitrescu, șeful Serviciului Administrativ), pe care am întrebat-o cum explică achiziționarea celor 101 cilindri. Doamna Esztero a citit mesajul și-atât.

Ca atare, i-am mulțumit pentru “receptivitate” și “transparență” și am trecut la subalternul dumneaei, Cosmin Dumitrescu, cu care am avut următorul dialog telefonic:

– Cum de a fost nevoie de înlocuirea tuturor cilindrilor în decurs de un an?

– Cred că ar trebui să vorbiți cu colegii de la IT…

– Pe SEAP apare Serviciul Administrativ ca fiind cel care s-a ocupat de preluarea cilindrilor, iar dumneavoastră sunteți șeful acestui serviciu…

– Eu primesc referate de necesitate…

– Mă scuzați că vă întrerup, informațiile mele spun că nu ați primit aceste referate de necesitate, cel puțin nu în toate cazurile, iar oamenii s-au trezit cu cilindrii în brațe…

– Nu este adevărat…

– OK, revenind la achiziționarea acestor cilindri, dumneavoastră spuneți că nu știți de ce a fost nevoie de 101 cilindri, nu?

– Nu știu, vorbiți cu IT-istul… Aiurea nu s-au cumpărat, vă zic sigur, listăm foarte multe…

– Bun, dar domnul primar spunea ceva de digitalizarea primăriei…

– Acuma da, acuma suntem în curs, dar mai durează, că nu avem voie să cumpărăm calculatoare… Facem digitalizare, dar n-ai voie să cumperi imprimante și calculatoare, legea îți interzice în momentul de față… Tot cu alea vechi tragi, asta e o utopie… ne digitalizăm, dar cu ce?

– Bun, deci dumneavoastră susțineți că este nevoie de acei cilindri…

– Da, sigur că e nevoie și de cilindri, și de tonere… .

Imediat după ce am încheiat conversația telefonică cu domnul Dumitrescu, am intrat pe site-ul DASMT și am deschis organigrama direcției, căutând departamentul IT la care ne trimisese interlocutorul nostru. Pentru că, deloc surprinzător – date fiind informațiile pe care le aveam deja -, n-am găsit în organigrama DASMT nici un departament IT, am reluat discuția cu șeful Serviciului Administrativ. De această dată, prin mesaje scrise, pe WhatsApp, după ce, în prealabil, îi trimisesem domnului Cosmin Dumitrescu organigrama DASMT:

– Vă rog să-mi indicați unde anume găsesc în organigramă compartimentul IT! Vă mulțumesc!

– În ROF-ul (n.r. – Regulamentul de Organizare și Funcționare) serviciului sunt trecute atribuții pe partea de IT.

– Unde? Cui?

– La Serviciul Administrativ Mobilitate și Transport Adaptat.

– Păi Serviciul Administrativ e condus de dumneavoastră!

– Da.

– Și atunci dumneavoastră trebuie să știți de ce e nevoie de cilindri. Câte multifuncționale are DASMT?

– Imprimantele la un anumit număr de pagini listate consumă și cilindrul.

– De acord, știu asta, sunt piese de schimb/consumabile. Întrebarea mea era alta: câte multifuncționale deține DASMT?

– Am să centralizez pe fiecare clasificație economică, și vă transmit în cel mai scurt timp răspunsul la solicitarea dumneavoastră.

– Dacă îl întrebați pe subordonatul dumneavoastră cu atribuții IT, sigur știe, nu cred că e nevoie de cine știe ce calcule. De altfel, ați cumpărat cilindrii pentru un anumit număr de imprimante, așa că ar trebui să știți despre câte aparate este vorba.

Cosmin Dumitrescu ne-a promis miercuri, la ora 15.44, că face centralizarea imprimantelor și revine cu un răspuns în cel mai scurt timp.

După 24 de ore de la acel moment, nu primisesem încă nici un semn de viață de la șeful Serviciului Administrativ, posibil să numere încă imprimantele…