E timpul pentru schimbare, la Sânpetru Mare

Sunt Bogdan-Marius Petrean, am 35 de ani și candidez pentru funcția de primar al comunei Sânpetru-Mare din partea Partidului Național Liberal.

Sunt economist de profesie, absolvent al facultății de Finanțe-Bănci din cadrul Universității de Vest din Timișoara, iar în prezent lucrez într-o companie multinațională, având funcția de manager de calitate. În ultimii 4 ani am fost implicat și în administrația locală a comunei Sânpetru-Mare, ca membru al Consiliului Local. Sânpetru-Mare este comuna de care sunt legat emoțional deoarece reprezintă locul unde am crescut, am copilărit, unde m-am dezvoltat ca persoană și unde am cunoscut oameni deosebiți.

Avem o comună cu un potențial ridicat, cu multe lucruri și locuri frumoase, dar care nu au fost puse în valoare așa cum ar fi trebuit. Am discutat cu multe persoane care, fie sunt plecate din țară, fie și-au stabilit domiciliul în alte părți. De fiecare dată când ele se întorc aici, se întristează văzând că această comună, în loc să înflorească și să prospere, se degradează de la an la an și lucrurile frumoase de odinioară, dispar. Toate aceste aspecte sunt cauza unei administrații locale defectuoase, care conduce această comună de 24 de ani și care nu s-a implicat deloc în dezvoltarea și sporirea nivelului de trai și confort pentru locuitorii acesteia.

În cei 4 ani în care am fost consilier local, m-am zbătut să schimb felul în care sunt administrate lucrurile în comuna noastră, să existe mai multă transparență, iar bugetul comunei să fie canalizat către investiții și obiective de care comuna are mare nevoie. Din păcate, am avut de-a face cu o administrație potrivnică, ale cărei decizii au fost luate fară a se ține cont de alte păreri. Atunci am înțeles că este o luptă pe care nu o pot câștiga și că nimic nu va funcționa cât timp vom avea aceeași conducere. Pe lângă faptul că nu se ține cont de opinia vreunui membru al Consiliului Local, acestora nu li s-a permis accesul la anumite informații publice, precum structura bugetului local, cum este împărțit bugetul și pe ce s-au cheltuit banii comunei. Aceste informații ar trebui să fie publice și fiecare cetățean ar trebui să știe ce se întâmplă cu banii și cu viitorul comunei sale.

Aceste fapte, pe lângă multe altele, m-au făcut să decid că este momentul să mă implic mai mult și să lupt pentru schimbare. Consider că noi, cei din noua generație, trebuie să ne implicăm cât mai mult, să ne construim singuri viitorul și să ridicăm nivelul de trai al comunei unde locuim și unde vor crește copiii noștri. Astfel, am ales să candidez pentru funcția de primar, cu sprijinul Partidului Național Liberal, ai cărui reprezentanți au venit cu un plan concret pentru a mă sprijini să duc la îndeplinire toate planurile și obiectivele pe care mi le-am propus pentru Sânpetru Mare și Igriș. Singura condiție este să reușim să înlăturăm actuala administrație din cauza căreia am ajuns cea mai slab dezvoltată comună din județul Timiș.

Vreau o comună care să aibă rețea de apă și canalizare, drumuri asfaltate, capele la cimitire, parcuri pentru copii, serviciu de salubritate propriu, precum și multe altele care să încadreze Sânpetru Mare și Igriș în rândul localităților dezvoltate. Sper ca fiecare cetățean din aceste două sate să conștientizeze că este timpul pentru o schimbare și că doar prin implicarea fiecăruia acest lucru se poate întâmpla.

Dacă-mi sunteți alături, data de 27 septembrie va reprezenta un nou început – de care comuna noastră are mare nevoie.

