Dragoș Savloschi a câștigat „Trofeul Mihai Leu”

A doua victorie consecutivă în Campionatul Național de Super Rally pentru Dragoș Savloschi și echipa Reviziecutie.ro! Aflat din nou la volanul bolidului Wolf Thunder GB08, acesta și-a consolidat în weekend la „Trofeul Mihai Leu”, pe care l-a câștigat la open și la clasa 1, poziția de lider.

Savloschi este favorit la câștigarea titlului de campion național absolut, de aceeași performanță fiind tot aproape și la echipe.

Dacă în runda precedentă, de la Timișoara, a dominat, adjudecându-și toate manșele, la Hunedoara strategia a fost diferită. El a ales să nu-și arate potențialul în manșele de antrenament, astfel încât adversarii direcți nici nu l-au luat în calcul pentru victorie.

Rezultatul? O surpriză de proporții! În ultima manșă de concurs, Dragoș Savloschi a reușit cel mai rapid timp al competiției, 2:31.235, fiind cu 6,67 secunde mai rapid decât în prima manșă. „A fost un traseu atipic pentru mașina mea.

Cu greu am găsit un setup bun, dar nu m-am dat bătut. Mi-am strâns toate resursele pentru ultima manșă, știind că pot produce o surpriză, și așa s-a întâmplat. Strategia de cursă s-a dovedit a fi câștigătoare.

Mulțumesc echipei mele tehnice, Reviziecutie.ro, pentru pregătirea impecabilă a mașinii, precum și tuturor celor care au contribuit ca eu să pot lua startul la Hunedoara”, a declarat Dragoș Savloschi, pilot și fondator al echipei Reviziecutie.ro, membru al CS Krepelka Motorsport.

Înainte de ultima etapă de Super Rally, programată la București, el este liderul campionatului atât la categoria prototipuri, cât și la general, cu două victorii și o clasare pe locul al doilea, în timp ce echipa Reviziecutie.ro contabilizează trei succese din tot atâtea posibile.

Pe poziția secundă la „Trofeul Mihai Leu”, de la Hunedoara, s-a clasat campionul național în exercițiu, timișoreanul Leonard Borlovan (Prototip FUNYO S), care este al doilea și în clasamentul general provizoriu.

Al treilea cel mai bun timp la open a fost obținut de Lucian Răduț (Mitsubishi Lancer).