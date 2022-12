Dominic Fritz se laudă că a semnat un contract prin care se încalcă protecția datelor personale ale câtorva zeci de mii de copii

La câteva zile de la începerea actualului an școlar, în 14 septembrie, primarul Dominic Fritz smulgea ropote de aplauze din partea fanilor săi cu o postare făcută pe pagina personală de Facebook, prin care anunța realizarea unui “proiect inovator fără precedent în România”.

Îl cităm pe domnul primar: “Azi am semnat contractul pentru un software inedit, dezvoltat special pentru nevoile Timișoarei. În următoarele săptămâni, cabinetele de medicină școlară din Timișoara vor fi conectate la baza de date a medicilor de familie și toți cei care se ocupă de starea de sănătate a copiilor vor lucra în același sistem. Fiecare copil va avea un dosar medical complet, accesibil cadrelor medicale care îl tratează, indiferent dacă e la școală sau acasă. Nu vor mai exista copii uitați sau informații pierdute. Tot cu acest sistem, eliminăm și situațiile în care copiii care chiulesc de la școală aduc adeverințe false printate de pe internet. Acum, softul arată adeverințele medicale emise de medicii de familie pentru elevi și școala îi poate alerta pe părinți când ceva nu e în regulă”.

Faza cu depistarea adeverințelor medicale false pe care le aduc unii elevi la școală a fost scoasă imediat în evidență în mass-media, iar lucrurile erau clare: Dominic Fritz și USR Timiș au dat o lovitură de imagine!

Useristul Răzvan Stana a muncit peste un an la proiect

La unison cu Dominic Fritz, în aceeași zi frumoasă de toamnă, alți doi fruntași useriști jubilau pe propriile pagini de Facebook. Medicul veterinar Răzvan Stana, vicepreședinte al USR Timișoara și consilier local, era de-a dreptul extaziat când le aducea la cunoștință celor interesați că “(…) suntem pionieri într-o aplicație de vârf, unică în România în școli, care ne va spune exact starea de sănătate a copiilor noștri, va elimina birocrația și ne va deschide poarta pentru proiecte de viitor esențiale pentru educația celor mici”.

Omul dezvăluia chiar că și-a pus personal mintea la contribuție vreme îndelungată pentru ca proiectul să fie pus în practică: “Am lucrat și sunt mândru de asta peste un an pe acest proiect, într-o echipă care nu a precupețit niciun efort pentru ca să ajungem aici: sănătate și educație pentru copiii noștri, pentru Timișoara”. Plus obișnuitele osanale aduse șefilor partidului, pe care domnul Stana le plasează ori de câte ori găsește prilejul: “Felicitări echipei, celor ce au propus și urmărit proiectul, de la faza de pilot la… realitate. Bravo administrației Dominic Fritz pentru acest proiect inovator și necesar”.

La rândul său, Diana Amza, licențiată în științe juridice, membră în Biroul Județean Timiș al USR, dar și director al Serviciului Public de Asistență Medicală Școlară, adică structura adânc implicată în proiectul respectiv, a preluat, pe propria pagină de Facebook, postările lui Dominic Fritz și Răzvan Stana. Dumneaei s-a abținut de la alte ieșiri triumfaliste, considerând probabil că ajung cele ale șefilor săi pe linie profesională și de partid.

Site-ul primăriei vine cu informații concrete

Evident, știrea momentului a fost publicată, în aceeași zi, și pe site-ul Primăriei Timișoara, de unde am aflat chiar mai multe informații, inclusiv cifre. Astfel, am aflat că este vorba de 34 de computere “instalate de Primăria Timișoara, în această primăvară, în cabinetele de medicină școlară”, acestea urmând să fie “interconectate la o platformă software care permite accesul la un set unitar de date, atât de către medicii de familie, cât și de către cei din cabinetele din școli sau grădinițe”.

De asemenea, ni se dezvăluia și că respectivul contract semnat de primarul Dominic Fritz “cuprinde servicii de acces pentru 23 de medici de medicină școlară, care deservesc 98 de grădinițe, școli și licee din Timișoara, unde învață peste 40.000 de copii” și că acesta “include și instruirea medicilor din grădinițe, școli și licee care vor folosi acest soft, gestionarea bazei de date, integrarea platformei la nivel de istoric medical cu medicii specialiști și medicii de familie, integrarea unei aplicații de mobil pentru acces la fișa generată de interacțiune dintre medici și pacienți în cabinetele de medicină școlară”.

În plus, într-un gest de transparență autentică, primăria ne aducea la cunoștință valoarea contractului și denumirea firmei care va încasa banii: „Valoarea contractului încheiat de Primăria Municipiului Timișoara este de 88.320 de lei fără TVA, iar firma care se va ocupa de instalarea acestor programe pe calculatoarele medicilor de familie și instruirea lor este SC SYONIC SRL. Durata contractului este de 12 luni”.

Un anunț depășit

O lună mai târziu, în 9 noiembrie, pe pagina de Facebook a USR Timiș, într-o postare ilustrată cu chipurile celor doi binefăcători ai orașului, primarul Fritz și viceprimarul Lațcău, și intitulată “Administrația USR digitalizează Primăria Timișoara”, era bifat, printre alte inițiative, și proiectul anunțat în 14 septembrie. “Digitalizăm medicina școlară – 40.000 de elevi cu propriul dosar medical în format online, graţie unui software inedit, dezvoltat special pentru nevoile Timișoarei. Cabinetele de medicină școlară sunt conectate la baza de date a medicilor de familie și toţi cei care se ocupă de starea de sănătate a copiilor lucrează în același sistem”, suna formularea concisă și plină de optimism a aparatului de propagandă al USR Timiș.

Atâta doar că, între postarea din 14 septembrie a lui Dominic Fritz și cea din 9 noiembrie a USR Timiș, situația se schimbase pe ici, pe colo, și anume în punctele esențiale, iar anunțul aparatului de propagandă era unul depășit, fără tangență cu realitatea. Sau, ca să renunțăm la eufemisme, era o minciună.

Syonic și primăria au “uitat” de medicii de familie

Ce se întâmplase între cele două date calendaristice? Nimic altceva decât că reprezentanții Societății Timiș de Medicina Familiei (STMF) aflaseră, și ei, din presă că medicii școlari se vor conecta la baza de date a medicilor de familie, fără ca pe aceștia din urmă să-i fi întrebat cineva de sănătate! Pe scurt: în baza contractului pe care un medic de familie îl încheie cu firma Syonic, medicul respectiv folosește aplicația soft creată de Syonic, icMED, pentru a-și gestiona baza de date cu istoricul bolilor, diagnosticelor și tratamentelor pe fiecare pacient în parte, firma Syonic garantându-i medicului de familie confidențialitatea datelor personale ale pacienților !

Ei bine, prin contractul semnat în 14 septembrie 2022 între primarul Dominic Fritz și reprezentanții Syonic SRL, firma respectivă punea la dispoziția Serviciului Public de Asistență Medicală Școlară al PMT bazele cu datele personale ale pacienților-copii ai medicilor de familie care erau înscriși în platforma icMED, fără ca medicilor de familie și/sau părinților copiilor să li se fi cerut, în prealabil, acordul!

Este halucinant, pe de o parte, că nici un reprezentant al Syonic SRL sau al Primăriei Timișoara nu a sesizat încălcarea flagrantă a prevederilor GDPR (General Data Protection Regulation / Regulamentul General privind Protecția Datelor) – deși șefa serviciului de asistență medicală, Diana Amza, este, așa cum am menționat mai sus, licențiată în științe juridice -, iar pe de altă parte că toată floarea cea vestită a USR Timiș s-a lăudat cu acest abuz…

“Mi s-a părut foarte ciudat să aflu din ziar despre acest proiect”

La fix două luni de la autodenunțul lui Fritz cum că tocmai a semnat un contract prin care se încalcă dreptul la confidențialitatea datelor personale ale câtorva zeci de mii de copii din grădinițele și școlile Timișoarei, în 14 noiembrie, am purtat o discuție cu președintele Societății Timiș de Medicina Familiei, doctorul Mihai Iacob.

– Când și cum ați aflat despre contractul încheiat de Syonic cu Primăria Timișoara?

– Noi am aflat din presă, o colegă de-a mea, doamna doctor Elisabeta Spătaru, a urmărit speța și mi-a dat imediat telefon, mi-a trimis articolul din ziar, în care citeam că primăria a considerat drept o mare victorie acest proiect. Pentru noi a fost un mare semn de întrebare, fiindcă noi n-am fost consultați. Cum poți să faci un proiect cu o bază de date medicale din altă specialitate, în speță medicină de familie?! Se pune problema de acces la informații cu caracter strict personal, care sunt ale copiilor, iar aceste baze de date sunt strict confidențiale, conform GDPR.

În anexa nr. 18 din Ordinul comun nr. 438/2021 al ministrului sănătății și nr. 4629/2021 al ministrului educației se prezintă exact, într-o fișă de prezentare a cabinetului medical școlar, ce face medicul de medicină școlară și această fișă trebuie semnată de către părinții copiilor. În ordinul ministrului sănătății scrie foarte clar ce atribuții are medicul de medicină școlară, ce trebuie să știe medicul de medicină școlară despre copilul pe care el îl are în evidență. Mie mi s-a părut foarte ciudat să aflu din ziar despre acest proiect…

Putea să mă sune oricine dintre reprezentanții medicilor de medicină școlară, eu fiind președintele Societății Timiș de Medicină de Familie și știind toți câte proiecte am făcut din perioada pandemiei, inclusiv cu domnul primar am făcut acel proiect pilot de vaccinare… Nu eram un no name, ca să nu știe de unde să mă ia sau ce-i cu specialitatea asta de medicină de familie, dar n-am fost nici informați, nici consultați. Atunci am discutat cu colegii din Consiliul Director al STMF, mai ales cu doamna doctor Elisabeta Spătaru, care avea mai multe informații, despre acest proiect.

Nu este nici o problemă că există acest proiect, iar dacă era doar între medicina școlară și primărie, era OK. Dar nu implica medicina de familie! Or, în momentul în care implici medicii de familie din județul Timiș și ai acces la bazele lor de date, care, de fapt, sunt strict confidențiale între tine, ca medic de familie, și acel program (n.r. – icMED), cu care eu am un contract care îmi garantează confidențialitatea, atunci acest lucru nu mai este OK. Nu se poate să dai datele pe care ți le-am încredințat în stânga și-n dreapta, fără să-mi ceri voie, să-mi ceri acceptul. Și, până la urmă, nu-i vorba de acceptul meu aici, că ar fi o greșeală din partea mea să spun asta, ci e vorba de acceptul părintelui.

– Ce ați făcut după ce ați aflat despre inițiativa primăriei?

– În momentul în care am aflat despre acest proiect, i-am solicitat domnului primar o întâlnire. La acea ședință, domnul primar cred că a realizat că nu este în regulă, a și zis <Bun, eu nu știu, eu am avut garanția că ceea ce se întâmplă este strict legal, dar acum, când îmi prezentați dumneavoastră, îmi dau seama că nu este totul în regulă. Noi vrem să ajutăm medicina școlară, să dezvoltăm medicina școlară, să simtă că există o îmbunătățire a performanțelor…>.

– La acel moment, primarul Dominic Fritz a declarat că inclusiv problema adeverințelor false aduse de unii elevi va fi eliminată prin acest proiect…

– Da, când am fost la primărie, mi-au arătat că există motivări false pe internet. Le-am zis că asta este o chestiune ce ține de penal, să meargă la poliție. Nu cred că pentru aceste adeverințe false, ale căror furnizori ar putea fi găsiți de poliție, încalci tu GDPR-ul și confidențialitatea datelor personale ale copiilor. Le-am zis că putem găsi o cale de comunicare, prin care să fim întrebați de medicul de medicină școlară, punctual, dacă un elev este bolnav sau nu este bolnav și noi să le spunem dacă este adevărat sau nu. Nu am nimic împotrivă ca un medic școlar să știe dacă un pacient a fost sau nu la medicul de familie, dar el nu poate avea acces la bazele de date, la diagnostice, la tratamente, sunt acte confidențiale și nu sunt ale mele, sunt ale pacienților mei. Accesul în bazele confidențiale ale pacienților mei îl poate permite doar părintele, tutorele copilului.

– Au venit la întâlnirea de la primărie și reprezentanții firmei Syonic?

– Nu, la întâlnirea cu primarul nu a participat și firma Syonic, am avut ulterior o întâlnire tehnică, la care firma ne-a spus că, din punctul lor de vedere, nu este nici un fel de problemă. Ei spuneau că o să ne aducă foarte multe legi prin care o să ne demonstreze că, de fapt, ei nu încalcă nici un fel de regulament. După aceea, mi-au dat un telefon, că să facem o sesizare scrisă la firmă. Le-am spus că noi nu facem nici o sesizare atâta vreme cât nu se încalcă nimic.

Noi facem sesizarea atunci când vedem că intră cineva în baza noastră de date și că au acces la bazele de date. Nu avem cum să facem o sesizare pentru că voi aveți doar o dorință și nu ați realizat-o pentru că ne-am întâlnit la timp și am discutat. În momentul când vom afla că medicii de medicină școlară au intrat în bazele de date, atunci va fi o problemă. Deocamdată, au sistat această intenție a lor.

Le-am spus că ei, conform regulamentelor pe care funcționează, au dreptul la niște scrisori medicale: <De ce nu cereți medicului de familie sau părintelui copilului ceea ce scrie în lege?>. În lege scrie foarte clar: părintele îi duce o scrisoare medicală sau declară pe propria răspundere patologia de care suferă copilul, dacă vrea părintele să se știe. Pentru că sunt informații confidențiale, care, ulterior, pot influența viața tânărului. Atunci cei de la Syonic au realizat că nu pot merge mai departe și au promis solemn în fața noastră că nu vor mai da accesul la bazele de date ale medicilor de familie”.

Syonic nu mai face ceea ce i-a promis primăriei

După o săptămână de la discuția cu președintele STMF, dr. Mihai Iacob, în 21 noiembrie, am sunat la firma Syonic, iar doamnei care ne-a răspuns i-am explicat că dorim să vorbim cu o persoană din conducerea firmei sau cu un angajat abilitat să ofere detalii cu privire la proiectul demarat împreună cu Primăria Timișoara. Interlocutoarea noastră ne-a comunicat că îl va informa pe directorul Syonic, urmând ca acesta să-și verifice agenda și să ne transmită ziua și ora când va avea timp să discute cu noi. Până la ora publicării acestui articol, agenda directorului firmei Syonic a rămas încărcată.

Totuși, conducerea Syonic a găsit timpul necesar pentru a transmite Societății Timiș de Medicina Familiei următoarele: “În legătură cu medicina școlară, vă asigurăm de dorința noastră de a respecta atât cadrul legal, cât și spiritul comunității icMED care a funcționat foarte bine în acești 15 ani și vă informăm din nou despre instrumentele pe care le oferim astfel încât fiecare medic să opteze pentru modul de lucru care i se potrivește cel mai bine. Prin aceste instrumente înțelegem opțiunile de configurare oferite de icMED, care permit direct din soft blocarea accesului utilizatorilor de medicină școlară la istoricul de la medicul de familie (opțiune disponibilă de la Management Utilizatori / Opțiuni – jos de tot), respectiv, pe bază de cerere, izolarea completă a medicului de familie în universul icMED”.

Interesele imobiliare ale Aidei Szilagyi, mai tari decât drepturile copiilor Timișoarei

Cu mai bine de jumătate de an în urmă, în 26 aprilie, am solicitat Primăriei Timișoara autorizațiile de construire, cu anexele aferente, care i-au permis consilierei locale USR Aida Szilagyi și soțului ei să facă, ilegal, dintr-o casă unifamilială, un bloc cu nouă apartamente. După câteva zile, administratorul public Matei Creiveanu și secretarul general interimar Caius Șuli își băteau joc de ideea de transparență, dar și de ei înșiși, punându-și semnăturile pe un răspuns prin care deveneau complici la mușamalizarea ilegalităților din deja celebrul caz de malpraxis imobiliar de pe Strada Rapsodiei nr. 13. Mai precis, cei doi subalterni ai lui Dominic Fritz îmi transmiteau că, dacă mi-ar fi pus la dispoziție respectivele documente publice – Legea 50/1991 este clară în acest sens! -, primăria ar fi adus atingere “garantării și protejării drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice cu privire la dreptul la viață intimă, familială și privată, potrivit legii”.

Așadar, comunicarea de către Primăria Timișoara a unor informații publice, așa cum sunt autorizațiile de construire și anexele lor, i-ar fi încălcat Aidei Szilagyi dreptul la viață intimă, familială și privată, dar permiterea accesului angajaților aceleiași municipalități la bazele informatice care conțin date cu caracter personal ale zecilor de mii de copii înscriși la cabinetele medicilor de familie din oraș reprezintă un “proiect inovator fără precedent în România”…