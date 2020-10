Dominic Fritz, noul primar al Timişoarei, apel pentru elevii în scenariul roșu

Pe scenarii verzi, galbene sau roșii, fiecare familie cu copii de vârstă școlară se confruntă cu dificultățile ei particulare, însă provocările sunt cu atât mai acute pentru familiile cu venituri reduse, atrage atenția primarul ales al Timișoarei, Dominic Fritz.

„Fără sprijin imediat în dotarea cu mijloace tehnologice, copiii din medii defavorizate nu au acum aproape nici o șansă la educație, însă educația modernă trebuie să fie incluzivă, ea nu mai poate lăsa pe nimeni în urmă. Acum câteva zile m-am întâlnit cu niște oameni care își oferă timpul, energia, ideile pentru a-i ajuta pe copiii din familii dezavantajate să își continue educația în scenariul roșu.

E vorba de supereroii EducaTM, care colectează, repară, instalează aplicații și distribuie echipamente IT către copiii din familii marginalizate. Echipa cuprinde circa 25 de voluntari și ce mi se pare senzațional e că marea majoritate sunt ei înșiși elevi de liceu! Am vorbit cu ei despre sentimentul fantastic de rost și de apartenență la comunitate pe care li-l dă voluntariatul. Întregul nostru program de guvernare pentru Timișoara, cu care vom veni la primărie după ceremonia de învestitură, are în centru un principiu vital: comunitatea.

Suntem împreună în provocarea asta: elevi, părinți, profesori, administrație. Toți avem ceva de dat comunității și uniți ca o comunitate vom ieși cu bine din asta. Azi vă chem să fim alături de elevii care își doresc să păstreze contactul cu educația, în scenariul roșu. Donați chiar acum telefoanele, tabletele, laptopurile pe care nu le mai folosiți, chiar și defecte, sau deveniți voluntari depanatori în echipa EducaTM: https://www.facebook.com/EducaTM2020”, îi îndeamnă Dominic Fritz pe timișoreni.