Dominic Fritz: Judecătoria Timișoara a respins cererea prin care familia care ocupă ilegal vila de pe Loga 52 a încercat să radieze dreptul nostru de proprietate

Primarul Timişoarei, Dominic Fritz, a transmis pe pagina sa de Facebook faptul că Judecătoria Timișoara a respins cererea prin care familia din vila de pe Loga 52 a încercat să radieze dreptul de proprietate al municipalităţii.

„Am spus că nu mă las. Judecătoria Timișoara a respins cererea prin care familia care ocupă ilegal vila de pe Loga 52 a încercat să radieze dreptul nostru de proprietate. Instanța a fost clară: cei care încă stau ilegal în vilă nu au nici măcar calitatea procesuală pentru o astfel de acțiune.

Această victorie confirmă ceea ce știm de la început: legea este de partea noastră.

Sentința de la Timișoara vine la doar două săptămâni după ce, într-un alt proces intentat de aceeași familie celebră, Judecătoria Arad ne-a respins cererea de evacuare. De ce la Arad? Pentru că acolo au reușit să strămute procesul. Vom ataca această decizie.

Asta se întâmplă de aproape doi ani: tergiversări, tertipuri judiciare, blocaje.

Nu mi-am făcut iluzii în 2023 că ne vor preda cheia de bună voie. Am știut că ne așteaptă o luptă lungă și dificilă. Dar suntem pregătiți. Această vilă a fost prădată și folosită ilegal ani de zile, în dispreț față de Timișoara. Este o luptă pentru dreptate, pentru respect și pentru viitorul nostru ca oraș. Și pentru asta merg până la capăt”, a scris Dominic Fritz pe reţeaua de socializare.

„Primăria Municipiului Timișoara a obținut o decizie favorabilă din partea Judecătoriei Timișoara, într-un proces care vizează clădirea de pe bulevardul Loga nr. 52, imobil recuperat în 2023 după un lung parcurs juridic. Familia care ocupă în continuare ilegal vila a solicitat radierea dreptului de proprietate al Statului Român și a dreptului de administrare al Municipiului Timișoara, însă cererea a fost respinsă de instanță. Judecătoria Timișoara a stabilit că reclamanții nu au calitate procesuală, respectiv nu au dreptul legal să formuleze o astfel de cerere. Această decizie consolidează poziția Primăriei privind legalitatea dreptului său de administrare asupra imobilului. (…)

Clădirea care a reintrat în proprietatea statului și administrarea Primăriei Municipiului Timișoara se află pe un teren de 1.202 mp și are regim de parter plus etaj. Municipalitatea are ca obiectiv valorificarea acestui imobil în beneficiul comunității, prin transformarea sa într-un spațiu educațional.”, a comunicat PMT.

Vă reamintim că, la sfârşitul lunii mai 2025, Primăria Timișoara a pierdut la Judecătoria Arad procesul pentru vila de pe Loga 52, sentința respectivă nefiind definitivă.