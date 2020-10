Dezinteres al dascălilor timișeni în instruirea predării online

În pofida faptului că procesul de instruire a elevilor în mediul virtual nu este pe deplin cunoscut de toate cadrele didactice, s-a constatat că la nivelul unităților de învățământ din județul Timiș nu există interes pentru îmbunătățirea competențelor digitale ale profesorilor.

Dorind să vină în sprijinul acestora, inspectoratul școlar a întins o mână de ajutor, oferind cadrelor didactice care predau în mediul rural posibilitatea de a se instrui, în mod gratuit, cu profesori specialiști în domeniul informaticii. Din cele aproximativ 90 de unități de învățământ timișene contactate, doar 12 școli s-au arătat interesate de această asistență.

” Ecartul dintre zona rurală și cea urbană este foarte mare. Avem bariere intermediare care cu siguranță pot fi îmbunătățite. Noi ne-am arătat disponibilitatea, prin voluntariatul pe care îl fac profesorii de informatică la unitățile de învățământ care le-au fost arondate, de a obișnui cadrele didactice din mediul rural care nu au multe cunoștințe și competențe în această zonă, să lucreze pe platforme, dar am observat un dezinteres al acestora. Nu am făcut o analiză foarte rafinată a acestui dezinteres – din cauza vârstei, navetei, pentru că nu-și doresc să facă acest lucru, nu-și doresc să fie profesori? -, însă nu voi renunța la acest demers, de a merge împreună cu colegii mei voluntari profesori de informatică și de a-i determina să vină la formare. Pentru că, mai devreme sau mai târziu, toate unitățile de învățământ vor fi dotate și nu vom avea persoane care să lucreze la un nivel înalt cu echipamente. Dar am întâlnit și profesori care nu au crezut că vor fi în stare să lucreze pe calculator și acum au realizat cât de ușor este. Ideea este de cât de determinați sunt și de câtă bunăvoință au pentru a se instrui”, a precizat inspectorul școlar general al ISJ Timiș, Marin Popescu.