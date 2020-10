Dezastru la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara. Coșmar în TIR-uri cu paturi ATI. „Am acoperit pacienții cu plăpumi”

Reacția directorului Cristian Oancea

„Am acoperit pacienţii cu plăpumi şi am pus două radiatoare, sperând că dimineaţă se poate remedia problema, însă se pare că e o problemă mai complicată. Am mutat pacienţii în Secţia de Chirurgie Toracică, unde avem oxigen şi unde se pot improviza. Echipamentele de ventilaţie mecanică din TIR vor fi mutate pe această secţie. Pacienţii care erau pe această secţie sunt mutaţi parţial în saloanele care sunt în Secţia de Boli Infecţioase, iar cei cu forme mai uşoare vor fi transferaţi în spitalele suport”, a declarat Virgil Musta, medic infecţionist la Spitalul Victor Babeş Timişoara.

Îi mutăm pe cei din unitatea mobilă pe Chirurgie Toracică, pentru că nu face față coolerul de încălzire, până cei de la ISU remediază problema. Îi mutăm pe parcursul acestei zile ca să nu avem probleme deseară (luni seară – n.r.). (…) vrem să le asigurăm condiții, ținând cont de faptul că temperaturile sunt în scădere, nu vrem să apară efecte adverse. (…) Vreau să nu am palpitații noaptea, că dacă afară sunt 2-4 grade în tir sunt 13-14. Noi am încălzit cu calorifere și pături, dar era minimum ce am putut face. E plin spitalul nostru”, a declarat directorul unității medicale, Cristian Oancea.

Medicii de la Spitalul „Victor Babeș” nu mai au unde să-i primească pe pacienți. Au fost nevoiți să trimită bolnavi care aveau nevoie de terapie intensivă la spitalele din Arad și Reșița, potrivit dcnews.ro